Інтерфакс-Україна
Економіка
11:37 25.06.2026

Мінрозвитку напередодні URC 2026 презентувало новий концесійний проєкт поромного терміналу в порту "Чорноморськ"

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Мінрозвитку напередодні URC 2026 презентувало новий концесійний проєкт поромного терміналу в порту "Чорноморськ"
Фото: Мінрозвитку громад

Міністерство розвитку громад та територій презентувало на передодні Конференції з відновлення України ( URC 2026) новий проєкт концесії поромного терміналу в морському порту "Чорноморськ", який є вже другим у портовій галузі та ініційований з метою залучення міжнародного бізнесу до проєктів публічно-приватного партнерства (ППП).

Напередодні в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що мова буде йти про презентацію поромного терміналу в порту "Чорноморськ " – причали 26-28.

"Концесія поромного терміналу в Чорноморську – це ще один сигнал міжнародному бізнесу, що Україна готова до партнерства та спільної реалізації стратегічних інфраструктурних проєктів", – цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення.

Основні параметри проєкту передбачають концесію терміналу строком на 35 років, не менше $40 млн інвестицій протягом всього строку дії концесії, підтримку пропускної спроможності на рівні близько 2 млн тонн вантажів щороку з потенціалом подальшого зростання, а також щорічні концесійні платежі до державного бюджету та створення нових робочих місць разом із збереженням вже існуючих.

У Мінрозвитку наголосили, що підготовка до відповідного проєкту реалізується за підтримкою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової організації.

У відомстві нагадали, що презентація поромного терміналу стала продовженням роботи з реалізації концесійних проєктів у порту "Чорноморськ", які наразі перебувають на етапі конкурентного діалогу.

В інтерв’ю агентству Кулеба також зазначав, що в планах презентувати в межах URC 2026 перший великий портфель проєктів ППП в інфраструктурній сфері, зокрема щодо АТ "Укрзалізниця", автомобільних доріг, морських портів та об’єктів водопостачання.

Загалом Мінрозвитку в рамках URC 2026 планує підписання угод більш як на EUR1,5 млрд.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем’єр – міністр України Юлія Свириденко.

Теги: #urc_2026 #гданськ #мінрозвитку #чорноморськ #ппп

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