Уряд розширив держпідтримку вівчарства, козівництва та збільшив компенсацію за будівництво ферм для релокованих господарств
Кабінет міністрів України розширив державну підтримку розвитку тваринництва, поширивши її на виробників, які займаються розведенням овець та кіз, а також збільшив до 50% компенсацію вартості будівництва та реконструкції ферм для агровиробників, які після 24 лютого 2022 року релокували бізнес із прифронтових територій, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.
"Розширення державної підтримки на вівчарство та козівництво є важливим кроком для відновлення поголів’я та розвитку цих галузей. За роки повномасштабної війни кількість овець і кіз в Україні суттєво скоротилася, тому наше завдання – створити додаткові стимули для фермерів інвестувати у виробництво. Окремий фокус – на підприємствах, які були змушені перемістити виробництво з прифронтових територій", – цитує пресслужба заступника міністра Тараса Висоцького.
Згідно з повідомленням, уряд також поширив часткове відшкодування вартості об’єктів на ферми та комплекси для утримання овець і кіз, розширив перелік племінних тварин, придбання яких підпадає під державну підтримку, а також дозволив у 2026 році отримати компенсацію за об’єкти, збудовані або реконструйовані у 2025 році та введені в експлуатацію.
За даними Державної служби статистики, на початок 2026 року в Україні налічувалося 761,1 тис. голів овець та кіз, що майже на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.
Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства збільшило обсяг фінансування програм державної підтримки аграріїв у 2026 році на 50% – до 1,8 млрд грн проти 1,2 млрд грн роком раніше.
Урядова програма передбачала компенсацію 25% вартості будівництва та реконструкції ферм для агровиробників, а 50% вартості будівництва тваринницьких ферм компенсували лише аграріям на прифронтових територіях.