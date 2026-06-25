Уряд розширив держпідтримку вівчарства, козівництва та збільшив компенсацію за будівництво ферм для релокованих господарств

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Кабінет міністрів України розширив державну підтримку розвитку тваринництва, поширивши її на виробників, які займаються розведенням овець та кіз, а також збільшив до 50% компенсацію вартості будівництва та реконструкції ферм для агровиробників, які після 24 лютого 2022 року релокували бізнес із прифронтових територій, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства у четвер.

"Розширення державної підтримки на вівчарство та козівництво є важливим кроком для відновлення поголів’я та розвитку цих галузей. За роки повномасштабної війни кількість овець і кіз в Україні суттєво скоротилася, тому наше завдання – створити додаткові стимули для фермерів інвестувати у виробництво. Окремий фокус – на підприємствах, які були змушені перемістити виробництво з прифронтових територій", – цитує пресслужба заступника міністра Тараса Висоцького.

Згідно з повідомленням, уряд також поширив часткове відшкодування вартості об’єктів на ферми та комплекси для утримання овець і кіз, розширив перелік племінних тварин, придбання яких підпадає під державну підтримку, а також дозволив у 2026 році отримати компенсацію за об’єкти, збудовані або реконструйовані у 2025 році та введені в експлуатацію.

За даними Державної служби статистики, на початок 2026 року в Україні налічувалося 761,1 тис. голів овець та кіз, що майже на 30% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства збільшило обсяг фінансування програм державної підтримки аграріїв у 2026 році на 50% – до 1,8 млрд грн проти 1,2 млрд грн роком раніше.

Урядова програма передбачала компенсацію 25% вартості будівництва та реконструкції ферм для агровиробників, а 50% вартості будівництва тваринницьких ферм компенсували лише аграріям на прифронтових територіях.