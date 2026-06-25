Ситуація з поставками в магазини АТБ в небезпечних регіонах контрольована – пресслужба ритейлера

Фото: АТБ

Ситуація з поставками продуктів в магазини АТБ цілком контрольована, компанія працює над вирішенням у найкоротший термін питання дефіциту товарів в окремих магазинах у прифронтових регіонах, повідомили у пресслужбі компанії.

Мережа АТБ спростувала інформацію про дефіцит товарів у супермаркетах в деяких великих містах центральної та південно-центральної частини України та заявила, що ситуація цілком контрольована. Напередодні в соцмережах ширилися фото напівпорожніх полиць у магазинах Полтави.

"Наразі ситуація з поставками продуктів до магазинів мережі цілком контрольована, хоча й у певних прифронтових регіонах доволі непроста. Це пов’язано насамперед з ворожими атаками на мирну інфраструктуру", - повідомили на сторінці мережі у фейсбук.

Зазначається, що на початку червня АТБ оперативно локалізувала наслідки знищення дроном логістичного центру в Дніпрі. Компанія швидко змінила логістичні ланцюжки, залучила інші розподільчі центри, задіяла у повній мірі власний вантажний парк (понад 700 авто) тощо.

Днями ворог завдав нового удару, пошкодивши потужності компанії на Харківщині. Це призвело до непередбачуваних наслідків для окремих магазинів. "Зокрема йдеться про тимчасового зменшення наявних там обсягів певних категорій товарів, які не є критично необхідними, наприклад, чипсів, горішків, деяких різновидів соків та напоїв. Особливо наголошуємо, що йдеться саме про поодинокі випадки і окремо взяті магазини в небезпечних регіонах, які буквально кожної доби зазнають ворожих обстрілів. Наразі компанія вживає цілого комплексу заходів, аби ці питання були вирішеними у найкоротший термін", - повідомили у компанії.