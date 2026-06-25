EUR375 млн нададуть партнери на відновлення енергоінфраструктури та до Фонду підтримки енергетики – Шмигаль

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Щонайменше EUR375 млн на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до Фонду підтримки енергетики нададуть партнери за підсумками "енергетичного Рамштайну" у Ґданську, повідомив перший віцепрем’єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль у четвер.

"Дякую кожній державі, міжнародній організації та компанії, які залишаються поруч з Україною. Ця підтримка допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру, захищати критичні об’єкти та забезпечувати мільйони українців світлом", – зазначив він.

Зокрема, за результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору: США – $175 млн, Швеція – EUR137 млн,

Норвегія – EUR77 млн, Литва – EUR4 млн, Естонія – EUR2,125 млн та Ісландія – EUR 0,550 млн.

За інформацією першого віцепрем’єра, з початку 2026 року партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад EUR317 млн. Проте наразі загальний обсяг незабезпечених потреб становить вже понад EUR650 млн.

Найбільший обсяг необхідних коштів припадає на відновлення та ремонт пошкоджених енергетичних об’єктів – EUR295 млн. На розвиток розподіленої генерації необхідно близько EUR192 млн. Ще майже EUR148 млн потребують формування аварійного резерву та закупівля критично важливого обладнання.