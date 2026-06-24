Обмеження українського експорту змушують сумніватися у бажанні ЄС прийняти Україну – віцепрем'єр Качка

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Затягування рішення щодо відкриття решти п'яти переговорних кластерів та дії з обмеження українського експорту ведуть до сумніві, чи справді ЄС хоче прийняття України, заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торговий представник Тарас Качка передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"… коли ми звітуємо про наші реформи, ЄС застосовує заходи, які створюють бар'єри для нашого експорту до Європейського Союзу. І в українському суспільстві теж є знак питання, чи справді ЄС хоче нас там, чи це конкуренція", – сказав він на традиційній дискусії YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у Гданську напередодні URC 2026.

Качка закликав до взаємної довіри, аби уникнути перетворення процесу вступу на класичний багаторічний процес з поступовим відкриттям кластерів.

"Нам потрібно мати справді повну довіру один до одного, і нам потрібно дійсно відкрити ці кластери – усі, щоб показати, що ЄС серйозний, коли каже, що Україна буде в Європейському Союзі. Ми повинні бути максимально серйозними", – наголосив віцепрем'єр.

Він зазначив, що ЄС закривається від решти світу, і тому Україні потрібно якомога швидше приєднатися.

"Отже, нам потрібно сприймати це якомога серйозніше, менше грати в ігри, бажано не грати в ігри тощо. І тоді ми також відповідаємо реформами", – додав Качка.

Він зауважив, що захоплюється українським парламентом, який майже щотижня ухвалює дійсно важливі закони: з енергореформ у квітні, державних закупівель у травні, оподаткування на цифрових платформах та реформування залізниці у червні.

"Тому я дуже ціную наш парламент за його мужність бути сміливими, приймати закони на сьомому році повноважень", – сказав віцепрем'єр.

Він також нагадав про успіхи Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційного суду.

"У нас є солідний досвід у боротьбі з корупцією, час поважати його та реально відповісти рішеннями щодо вступу до Європейського Союзу… Ми серйозно ставимося до наших реформ, і тепер нам потрібна така ж серйозність з боку Європейського Союзу", – підсумував Качка.