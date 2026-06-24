Інтерфакс-Україна
Економіка
21:08 24.06.2026

ЄC 25 травня виплатить Україні перші EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL – єврокомісарка Кос

2 хв читати
ЄC 25 травня виплатить Україні перші EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL – єврокомісарка Кос
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Перший транш на суму EUR3,2 млрд з EUR90 млрд Ukraine Support Loan (USL) Європейського Союзу буде виплачений у четвер, 25 червня, у день відкриття Конференції з відновлення України (URC2026) у польському Гданську, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Завтра ми виплатимо перші EUR3,2 млрд з позики", – сказала вона на традиційній дискусії YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у Гданську напередодні URC 2026, , передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона також повторила свої сподівання, що до літніх канікул ЄС зможе відкрити решту п'ять переговорних кластерів з Україною на додаток до першого, відкритого 15 червня.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. У нас немає розділу про мужність, немає розділу про стійкість, щоб висловити те, що народ України вже робить для нас, європейців. І тому це вулиця з двостороннім рухом… Україна стане членом ЄС, і ми всі повинні над цим працювати", – наголосила Кос.

Вони висловила сподівання, що ці EUR90 млрд допоможуть Україні скористатися вікном можливостей, коли вона справді перемагає на полі бою.

"Ми повинні використати ці шість місяців усіма можливими способами, перш ніж Росія адаптується… Ми не можемо бути в безпеці в Європі, якщо Україна не стане членом ЄС", – сказала на завершення Кос.

Теги: #марта_кос #євроінтеграція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:33 24.06.2026
Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

19:11 16.06.2026
Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

Раді пропонують зміни до КПК для запобігання процесуальним зловживанням

09:58 16.06.2026
Оновлення євроінтеграційних вимог щодо нацменшин змінило їх несуттєво – віцепрем'єр Качка

Оновлення євроінтеграційних вимог щодо нацменшин змінило їх несуттєво – віцепрем'єр Качка

17:40 15.06.2026
Єврокомісарка з розширення очікує відкриття решти п'яти переговорних кластерів з Україною у липні

Єврокомісарка з розширення очікує відкриття решти п'яти переговорних кластерів з Україною у липні

19:30 11.06.2026
Пропозиція щодо асоційованого членства України в ЄС має раціональне зерно – голова євроінтеграційного комітету Ради

Пропозиція щодо асоційованого членства України в ЄС має раціональне зерно – голова євроінтеграційного комітету Ради

10:03 11.06.2026
Безвіз став доказом здатності України до реформ і руху до ЄС - Порошенко

Безвіз став доказом здатності України до реформ і руху до ЄС - Порошенко

15:03 09.06.2026
Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

Рада оптимізувала форми декларування доброчесності суддів відповідно до рекомендацій ЄК

22:55 08.06.2026
Україну та Молдову можуть розділити на шляху євроінтеграції – Порошенко після розмови з єврокомісаркою Кос

Україну та Молдову можуть розділити на шляху євроінтеграції – Порошенко після розмови з єврокомісаркою Кос

18:49 08.06.2026
Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

Кос і Кулеба відвідали місця російських ударів у Києві

18:25 08.06.2026
Кос про конфлікт з підрозділом імені УПА: Двосторонні питання не повинні впливати на вступ України до ЄС

Кос про конфлікт з підрозділом імені УПА: Двосторонні питання не повинні впливати на вступ України до ЄС

ВАЖЛИВЕ

У Гданську стартують події у рамках URC 2026, конференція цього року має стати найбільшою з усіх URC

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" прогнозує чистий збиток 21,9 млрд грн у 2026р без індексації тарифів

Частка в ВВП страхового ринка України після вступу в ЄС може збільшитись с 1% до 5%-7% – голова НБУ

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

KSG Agro інвестує понад 25 млн грн в автономне водопостачання свинокомплексу

Мінекономіки подвоїло вимоги до площі агропідприємств та у 5 разів – лісових господарств для отримання статусу критично важливих

У містах України очікується відкриття 22 ТЦ загальною площею 400 тис. кв. м у 2026р – Expandia

Французьке AFD надасть Укргазбанку до EUR45 млн для фінансування муніципалітетів

Гетманцев допускає відмову від 50%-го податку на банки у 2028р задля приватизації

Українці надзвичайно важливі для польської економіки, і це шанс для них добре заробити – Квасневський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА