ЄC 25 травня виплатить Україні перші EUR3,2 млрд з EUR90 млрд кредиту USL – єврокомісарка Кос

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Перший транш на суму EUR3,2 млрд з EUR90 млрд Ukraine Support Loan (USL) Європейського Союзу буде виплачений у четвер, 25 червня, у день відкриття Конференції з відновлення України (URC2026) у польському Гданську, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Завтра ми виплатимо перші EUR3,2 млрд з позики", – сказала вона на традиційній дискусії YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у Гданську напередодні URC 2026, , передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона також повторила свої сподівання, що до літніх канікул ЄС зможе відкрити решту п'ять переговорних кластерів з Україною на додаток до першого, відкритого 15 червня.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. У нас немає розділу про мужність, немає розділу про стійкість, щоб висловити те, що народ України вже робить для нас, європейців. І тому це вулиця з двостороннім рухом… Україна стане членом ЄС, і ми всі повинні над цим працювати", – наголосила Кос.

Вони висловила сподівання, що ці EUR90 млрд допоможуть Україні скористатися вікном можливостей, коли вона справді перемагає на полі бою.

"Ми повинні використати ці шість місяців усіма можливими способами, перш ніж Росія адаптується… Ми не можемо бути в безпеці в Європі, якщо Україна не стане членом ЄС", – сказала на завершення Кос.