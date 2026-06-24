Інтерфакс-Україна
Економіка
19:55 24.06.2026

"Укрзалізниця" прогнозує чистий збиток 21,9 млрд грн у 2026р без індексації тарифів

3 хв читати
"Укрзалізниця" прогнозує чистий збиток 21,9 млрд грн у 2026р без індексації тарифів

АТ "Укрзалізниця" за підсумками 2026 року очікує отримати чистий збиток у розмірі 21,9 млрд грн та  дефіцит ліквідності  26,3 млрд грн за умови відсутності індексації тарифів, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський під час пресконференції у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, серед основних причин погіршення фінансових показників є зростання вартості електроенергії у 2,4 раза, що призвело до додаткових витрат у розмірі 15,4 млрд грн, необхідність проведення індексації заробітної плати – 13,4 млрд грн, скорочення доходів від вантажних перевезень – 7 млрд грн внаслідок бойових дій та окупації частини територій,  ріст курсових  втрат від переоцінки зобов'язань у розмірі 3,8 млрд грн, а також зростання цін на дизельне пальне на 28%, що додатково коштувало компанії 2,1 млрд грн.

За оцінками компанії, через стримування індексації тарифів недоотриманий обсяг грошових надходжень за період з 2023 року – 3 місяці 2026 року становить 99,5 млрд грн.

Для покриття фінансового розриву "Укрзалізниця" реалізує додаткові кроки з оптимізації на  2026 рік, що дозволить залучити 1  млрд грн  від продажу непрофільних та надлишкових активів та  2,3 млрд грн кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій за умови проведення індексації тарифів.

До інших заходів належить оптимізація CAPEX, за рахунок якої планується акумулювати 6,9 млрд грн через недофінансування критичної потреби в капітальних інвестиціях. Водночас власні кошти на фінансування CAPEX у 2026 році становитимуть близько 16,1 млрд грн.

Також необхідне рішення уряду щодо відновлення з 1 липня 2026 року продажу електроенергії для "Укрзалізниці" через спеціалізовані аукціони із запровадженням відповідної знижки від середньозваженої ринкової ціни електроенергії.

До інших чинників входить план з підвищення тарифів у приміському сполученні на 100%, водночас необхідне погодження з обласними військовими адміністраціями.

Серед запропонованих заходів для стабілізації фінансового стану "Укрзалізниця" також пропонує підвищити вантажні тарифи на 30% з 1 серпня 2026 року. Перший етап передбачає безпосереднє підвищення тарифів та уніфікацію тарифікації порожніх вагонів.

Перцовський наголосив, що червень є критичним періодом для ухвалення рішення щодо перегляду тарифів, оскільки регуляторна процедура займає близько двох місяців.

"Це останній шанс прийняти рішення до серпня, а в серпні ми вже просто заїжджаємо таким темпом  в абсолютний мінус. В нас ще в серпні сплата гарантованого боргу", – додав голова правління.

За словами Перцовського, другим етапом може стати подальший перегляд тарифів, до 15% із січня 2027 року, водночас відповідне рішення поки не прийнято.

Як повідомлялось у проєкті наказу, необхідність перегляду тарифів пов'язана з погіршенням фінансового стану АТ "Укрзалізниця", доходи якого не забезпечують покриття поточних витрат. У відомстві зазначили, що останній перегляд тарифів відбувся майже чотири роки тому, тоді як за період із липня 2022 року до квітня 2026 року індекс цін виробників промислової продукції зріс на 252,1%.

За даними Мінрозвитку, у 2025 році обсяги вантажних перевезень скоротилися на 12,5% порівняно з попереднім роком, а чистий збиток "Укрзалізниці" становив 7,6 млрд грн. За перші чотири місяці 2026 року збиток сягнув 9,3 млрд грн.

Тоді у міністерстві зауважили, що без індексації тарифів прогнозований чистий збиток компанії за підсумками 2026 року перевищить 13 млрд грн, а дефіцит коштів сягне понад 26 млрд грн.

Серед іншого, у січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.

Основними передумовами припинення обслуговування боргу за єврооблігаціями компанія назвала триваюче скорочення доходів від перевезення вантажів на фоні зменшення їх обсягу, а також посилення атак на залізницю, загальна кількість яких в 2025 році (1195) перевищила сукупний показник за 2023-2024 роки.

Теги: #уз #тарифи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 23.06.2026
Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

10:24 23.06.2026
"Укрцемент" підтримує виважене підвищення тарифів на залізничні перевезення

"Укрцемент" підтримує виважене підвищення тарифів на залізничні перевезення

19:37 19.06.2026
АМУ закликає погасити борги за водопостачання, щоб не підвищувати тарифи на воду

АМУ закликає погасити борги за водопостачання, щоб не підвищувати тарифи на воду

22:10 17.06.2026
"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів 23 та 24 червня через високий попит

"Укрзалізниця" призначає додатковий швидкісний поїзд Київ-Львів 23 та 24 червня через високий попит

08:50 15.06.2026
Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів – УЗ

Рух низки поїздів затримується через пошкодження інфраструктури та проведення евакуації пасажирів – УЗ

08:18 12.06.2026
На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

19:08 09.06.2026
"Укрзалізниця" додала 12 нових рейсів та оновила графік руху на літній сезон

"Укрзалізниця" додала 12 нових рейсів та оновила графік руху на літній сезон

19:01 09.06.2026
Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

Перегляд тарифів на передачу е/е необхідно супроводжувати переходом до адресної підтримки споживачів – звернення УАВЕ

19:08 08.06.2026
В Україні критично важливо зберегти "Укрзалізницю" як основу логістики – думка

В Україні критично важливо зберегти "Укрзалізницю" як основу логістики – думка

20:18 04.06.2026
Питання індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці" обговорюється як один із можливих механізмів – Мінрозвитку

Питання індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці" обговорюється як один із можливих механізмів – Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

У Гданську стартують події у рамках URC 2026, конференція цього року має стати найбільшою з усіх URC

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

ОСТАННЄ

Частка в ВВП страхового ринка України після вступу в ЄС може збільшитись с 1,87% до 5%-7% – голова НБУ

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

KSG Agro інвестує понад 25 млн грн в автономне водопостачання свинокомплексу

Мінекономіки подвоїло вимоги до площі агропідприємств та у 5 разів – лісових господарств для отримання статусу критично важливих

У містах України очікується відкриття 22 ТЦ загальною площею 400 тис. кв. м у 2026р – Expandia

Французьке AFD надасть Укргазбанку до EUR45 млн для фінансування муніципалітетів

Гетманцев допускає відмову від 50%-го податку на банки у 2028р задля приватизації

Українці надзвичайно важливі для польської економіки, і це шанс для них добре заробити – Квасневський

"Укрзалізниця" з 8 по 21 червня перевезла понад 1 млн пасажирів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА