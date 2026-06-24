Частка в ВВП страхового ринка України після вступу в ЄС може збільшитись с 1,87% до 5%-7% – голова НБУ

Розмір страхового ринку України за п'ять років може збільшитися з 1% ВВП до 5%-7% ВВП, ринок очистився, швидко зростає та має для цього відповідний потенціал, заявив голова Національного банку України Андрій Пишний на круглому столі "Перспективи та майбутнє українського страхового ринку: посилення участі страхового сектору у відновленні України та зниженні інвестиційних ризиків", який пройшов у середу у Гданську на полях URC 2026/

"Сьогодні для цього є всі підстави, але знову ж таки потрібен капітал, потрібен інвестор, потрібна прозорість, потрібна адаптація, потрібне розуміння", – наголосив голова НБУ, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також звернувся до європейських партнерів, до європейських страхових органів з закликом серйозно сприймати українських страховиків та їх потенціал.

"Я думаю, кожен із вас, попрацювавши протягом повномасштабної війни, зовсім інакше подивитися на цей ринок. Зовсім інакше подивитися на конкуренцію, на солідарність, на спроможність, на здатність", – зазначив Пишний.

За його словами, український місцевий страховий бізнес – це платформа для розбудови.

Щодо доступу на український ринок європейських та інших іноземних компаній, то глава Нацбанку підкреслив, що до вступу в ЄС він можливий тільки через купівлю існуючих компаній або заснування нової юридичної особи, тоді як можливість працювати черех представництва з'явиться лише після вступу України в ЄС.

"З моменту вступу (до ЄС) ми точно набуваємо відповідний обов'язок для відкриття ринку для європейських гравців. Але давайте ми пройдемо цей шлях", – заявив голова НБУ.

Він зазначив, що глибина трансформації страхового ринку за своєю складністю, глибиною та важливістю нічим не відрізняється від трансформації, яка відбулась в банківський сектор.

"Але вона проходить з значно меншою драмою. Оскільки відбувалася постійна комунікація, структурування, розуміння спільних цілей. А досягнення результату почало мотивувати самих учасників. Всі відчули, що нам всім разом вдається. І сьогодні бачимо, що на ринку відбуваються угоди, які вказують на те, що цей ринок дедалі більше і частіше починає цікавити інвесторів", – сказав глава НБУ.

За його словами, вже сьогодні глибина трансформації відчутна: ринок цікавий, ринок репутабельний, високоліквідний і прибутковий.

Пишний уточнив, що банківський сектор зараз за рівнем еквівалентності регуляторного середовища на 78% відповідає європейському, тоді як страховий – лише на 55%.

"Але уявіть, що буде, якщо відбудеться ще більш глибока європейська інтеграція. Оце, власне, те, з чим ми будемо працювати, і воно точно торкнеться практично у всіх напрямках", підсумував глава НБУ та спрогнозував у цьому та наступному році нові угоди по входженню іноземних компаній на український ринок.