Інтерфакс-Україна
Економіка
18:28 24.06.2026

ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України

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ЄК, Міненерго та Секретаріат ЕС закликали партнерів збільшити внески у Фонд підтримки енергетики України
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Напередодні Енергетичної платформи в межах Конференції з питань відновлення України (URC 2026) Європейська Комісія, Міністерство енергетики України та Секретаріат Енергетичного співтовариства виступили зі спільною заявою із закликом до міжнародних партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України для підготовки до наступного опалювального сезону.

"У заяві наголошується, що Фонд залишається ключовим інструментом відновлення енергетичної інфраструктури та забезпечення енергостійкості", – повідомило Міненерго в середу.

Водночас незабезпечені потреби українського енергосектору перевищують EUR650 млн, тому сторони закликали донорів мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України напередодні зими, зазначили у міністерстві.

Теги: #urc_2026 #міненерго #енергетика

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