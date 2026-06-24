Інтерфакс-Україна
Економіка
17:56 24.06.2026

KSG Agro інвестує понад 25 млн грн в автономне водопостачання свинокомплексу

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KSG Agro інвестує понад 25 млн грн в автономне водопостачання свинокомплексу

Агрохолдинг KSG Agro інвестує понад 25 млн грн у створення автономної системи водопостачання для одного зі своїх свинокомплексів та планує до кінця 2026 року повністю забезпечити його водою з власних джерел, повідомила пресслужба компанії в середу.

"Ми інвестуємо в капітальні рішення, які дозволяють мінімізувати будь-яку залежність від зовнішніх обставин та гарантувати безперервність роботи наших виробничих потужностей. Автономна система водопостачання стане потужним щитом від інфраструктурних ризиків і водночас закладе міцний фундамент для зниження операційних витрат у довгостроковій перспективі", – цитує пресслужба голову Ради директорів KSG Agro Сергія Касьянова.

Згідно з повідомленням, проєкт передбачає реконструкцію та модернізацію насосної станції №10, яка забезпечуватиме забір води з каналу "Дніпро – Кривий Ріг", а також оновлення трубопроводів, встановлення нового насосного обладнання, автоматизованих систем обліку та цифрових інструментів управління водорозподілом.

Як зазначено в повідомленні, в основі реалізації проєкту лежить створення організації водокористувачів "Нива", яка об’єднала 189 землевласників та землекористувачів регіону. Відповідно до чинного законодавства України, ОВК функціонує як неприбуткова структура та координує діяльність із надання послуг водопостачання для виробничих та меліоративних потреб учасників. Меліоративна мережа, яка переходить в управління організації, охоплює 1052 га і є однією з трьох найбільших іригаційних систем у Дніпропетровській області.

У KSG Agro зазначили, що свинокомплекс щомісяця споживає близько 20 тис. куб. м води, а реалізація проєкту має знизити залежність від зовнішньої інфраструктури в умовах воєнних ризиків, скоротити втрати ресурсу та оптимізувати операційні витрати.

У компанії оцінюють термін окупності інвестицій у три-чотири роки.

КСГ Агро – вертикально інтегрована холдингова компанія, що займається свинарством, а також виробництвом, зберіганням, переробкою та продажем зернових та олійних культур. Земельний банк компанії у Дніпропетровській та Херсонській областях становить приблизно 21 тис. га. Агрохолдинг входить до п’ятірки найбільших виробників свинини в Україні.

Кінцевим бенефіціаром холдингової компанії залишається Сергій Касьянов, якому через Olbis Investment LTD SA належить 47,83% акцій, тоді як 47,57% цінних паперів перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.

Теги: #ksg_agro #водопостачання #свинокомплекс

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