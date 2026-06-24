Інтерфакс-Україна
Економіка
17:10 24.06.2026

Мінекономіки подвоїло вимоги до площі агропідприємств та у 5 разів – лісових господарств для отримання статусу критично важливих

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Мінекономіки подвоїло вимоги до площі агропідприємств та у 5 разів – лісових господарств для отримання статусу критично важливих
Фото: dpss.gov.ua

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України переглянуло критерії визначення підприємств, що мають важливе значення для національної економіки, суттєво збільшивши вимоги щодо площі оброблюваних угідь, обсягів річного доходу та рівню середніх заробітних плат для суб’єктів господарювання.

Відповідні зміни затверджено наказом № 6954 від 24 червня 2026 року

Документом передбачено посилення галузевих та загальних порогів для набуття статусу, що дозволяє підприємствам претендувати на бронювання працівників. Для сільськогосподарського сектору міністерство вдвічі підвищило мінімальну площу оброблюваних угідь – з 500 га до 1000 га, а поріг річного доходу агропідприємств зріс з 20 млн грн до 40 млн грн. Водночас із переліку підкритеріїв вилучено норму про сплату ПДФО у розмірі не менше 324 тис. грн за квартал та можливість набуття статусу через володіння 90% капіталу інших критично важливих підприємств. Натомість для агросектору запроваджено обов’язкову вимогу щодо надання копії податкового розрахунку із підтвердженням контролюючого органу.

У лісовому господарстві вимоги до площі постійного користування земельними ділянками зросли у п’ять разів – з 500 га до 2500 га. Альтернативна вимога щодо кількості застрахованих працівників знижена з 15 до 10 осіб, проте вона тепер обов’язково доповнюється фінансовим критерієм – обсягом річного доходу не менше 10 млн грн, якого раніше для лісгоспів не існувало. Крім того, з переліку профільних КВЕД у цій галузі виключено мисливство, інжиніринг, геологію та інші види освіти.

Наказом також запроваджуються диференційовані зарплатні критерії для загального переліку підприємств, яких раніше не було. Для компаній із середньою кількістю працівників понад 50 осіб середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні за останній звітний рік, помножену на коефіцієнт 2, а для підприємств від 20 осіб – на коефіцієнт 3. Для міжобласного статусу (діяльність у трьох і більше областях) встановлено обов’язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і ЄСВ (крім митних) не менше 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Для постійних представництв нерезидентів зарплатний поріг також посилено: середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні, помножену на коефіцієнт 3, тоді як у попередній редакції наказу застосовувався коефіцієнт 2.

Крім того, виробники техніки та обладнання вітчизняного виробництва можуть претендувати на статус важливих для економіки, якщо продукція включена до переліку Мінекономіки, вартість якої частково компенсується за рахунок бюджетних коштів. Цей механізм реалізується в рамках експериментального проєкту щодо часткової компенсації вартості техніки вітчизняного виробництва у межах Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", а також через окрему програму часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання.

При цьому без змін залишились критерії, які були раніше. Критичними визначаються підприємства, що мають держгранти; надають послуги для Мінекономіки на підставі договорів (угод, контрактів), укладених на строк не менше 6 місяців; перебувають у сфері управління Мінекономіки або єдиним засновником та акціонером якого є держава в особі Мінекономіки; проводить експертизу проєктів нормативно-правових актів щодо економіки/ЗЕД; впроваджують діяльність у трьох чи більше областях України; є учасником індустріального парку (ІП); уклали інвестдоговори зі значними інвестиціями у сфері переробки/виробництва біогазу чи біометану/добування та переробка корисних копалин.

Теги: #мінекономіки #вимоги #критично_важливий

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