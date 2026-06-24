У містах України очікується відкриття 22 ТЦ загальною площею 400 тис. кв. м у 2026р – Expandia

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Загальна пропозиція за 2026 рік нових конкурентних торгових площ у регіональних містах України може становити 400 тис. кв. м у 22 об’єктах, що на 13,5% більше, ніж за 2025 рік – це стане найбільшим показником приросту з 2014 року, йдеться у дослідженні компанії Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові.

За словами керівниці відділу маркетингу та досліджень ринку Expandia Діани Квітчук, основними драйверами регіонального ринку торгової нерухомості залишаться введення нових компактних форматів торгових центрів, подальша експансія українських ритейлерів та зміщення девелоперської активності у західні та окремі центральні області. "Зростання частки компактних торгових форматів у регіонах поступово формує структуру ринку, більш подібну до європейської моделі ринку, де основу нового девелопменту дедалі частіше формують невеликі та середні торгові формати, орієнтовані на повсякденний попит. Тут важливо розуміти, що такі формати як ритейл-парк не є альтернативною для традиційного ТЦ чи ТРЦ, а є частиною загальної екосистеми роздрібної торгівліі", – повідомила Квітчук.

Згідно з дослідженням Expandia, об’єкти площею до 20 тис. кв. м становлять переважну більшість нового девелопменту, запланованого до виходу на ринок у 2026 році, тоді як великі регіональні ТРЦ залишаються поодинокими. Цього року в кількох обласних центрах країни, а також у Івано-Франківській, Закарпатській, Київській та Львівській областях, заявлено до відкриття понад 150 тис. кв. м нових невеликих торгових центрів районного формату та ритейл-парків у приміських локаціях.

"Попит орендарів й надалі концентруватиметься на якісних об’єктах з хорошою автомобільною доступністю, автономним енергозабезпеченням та безпековою інфраструктурою. У середньостроковій перспективі регіональні ринки продовжать поступово скорочувати великий розрив зі столицею за рівнем забезпеченості сучасними торговими площами, що сприятиме формуванню більш збалансованої географії торговельної нерухомості в Україні", – каже Квітчук.

Expandia – найбільша в Україні компанія у сфері комерційної нерухомості. Заснована у січні 2008 року під брендом CBRE Ukraine як частина афілійованої мережі CBRE.

З серпня 2025 року компанія працює під власним брендом Expandia та є єдиним офіційним представником CBRE в Україні та Молдові.

Штат компанії налічує понад 350 фахівців, включаючи персонал на об’єктах нерухомості в Україні та Молдові, переданих в управління та експлуатацію. Портфоліо об’єктів в управлінні налічує понад 1 млн кв. м більш ніж у 20 регіонах України та Молдови.