Інтерфакс-Україна
Економіка
15:14 24.06.2026

Французьке AFD надасть Укргазбанку до EUR45 млн для фінансування муніципалітетів

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Французьке AFD надасть Укргазбанку до EUR45 млн для фінансування муніципалітетів
Фото: Дмитро Кошовий

Французьке агентство розвитку AFD надасть підконтрольному державі Укргазбанку кредитну лінію EUR25 млн, EUR10 млн кредитних гарантій та до EUR10 млн грантів та технічної допомоги для подальшого фінансування банком українських муніципалітетів.

Відповідний лист про наміри був підписаний у середу в Гданську на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) на організованій Укргазбанком та Deloitte події "Стратегічна співпраця заради процвітання України: об’єднання зусиль держави, приватного сектору та донорів для сприяння відновленню", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Завдяки життєво важливій підтримці з боку Європейської Комісії ми розробляємо новий пакет фінансової допомоги. Ці кошти будуть спрямовані безпосередньо до наших місцевих муніципалітетів та міст. Це допоможе громадам, які постраждали від війни, відбудуватися, відновитися та залишатися сильними", – прокоментував підписаний документ в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

За його словами, значна частина цього фінансування буде спрямована на фінансування енергопроєктів муніципалітетів.

Укргазбанк, 94,94% акцій якого належать Міністерству фінансів, на 1 травня 2026 року із загальними активами 238,82 млрд грн посідав 6-е місце серед банків України.

Теги: #urc_2026 #afd #укргазбанк

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