Рада економічної безпеки України пропонує модель довіреної інтеграції як інструмент відновлення та цифрової безпеки

Рада економічної безпеки України (ESCU) під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026) презентувала стратегічну рамку цифрового відновлення країни, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Документ пропонує модель довіреної інтеграції, за якої Україна зберігає контроль над даними та цифровою інфраструктурою, водночас використовуючи національні, європейські та глобальні хмарні сервіси. Основою цієї моделі є обов’язкові українські правила щодо класифікації даних, шифрування, доступу та відповідальності постачальників послуг.

"Наші компанії вже працюють на рівні світових стандартів. Від держави їм потрібні чіткі правила та відкритий доступ до найкращих технологій. Рамка довіреної інтеграції, яка встановлює українські стандарти управління та водночас зберігає доступ до глобальних технологій, забезпечує і те, й інше. Саме так українські бізнеси зможуть рухатися в темпі, якого потребує відбудова країни", - зазначила секретар Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова.

За оцінками, для відновлення Україні знадобиться $588 млрд протягом наступних десяти років. Критично важливими для процесів відновлення будуть хмарні сервіси, сучасні інструменти кібербезпеки та рішення на основі штучного інтелекту. Водночас досвід війни показав вразливість українських дата-центрів до ракетних атак і перебоїв з електропостачанням. Саме розподілена міжнародна інфраструктура забезпечила безперервну роботу державних реєстрів, соціальних виплат та адміністративних послуг у 2022-2023 рр.

В основі запропонованої моделі лежить п’ятирівнева система класифікації ризиків. Системи оборони та розвідки мають залишатися у спеціалізованих національних середовищах. Натомість публічні сервіси з нижчим рівнем ризику — зокрема системи поточного адміністрування та освітні платформи — можуть використовувати послуги кваліфікованих хмарних провайдерів, якщо це підвищує їхню стійкість і безпеку. Подібні підходи вже використовують Велика Британія, Фінляндія, Італія та Сінгапур.

Представлений на конференції документ містить вісім рекомендацій державної політики, що охоплюють модернізацію закупівель, правила рівного доступу для постачальників, стандарти кібербезпеки та розвиток національних спроможностей через міжнародні партнерства.

Документ адресований Уряду України, Верховній Раді України, інституціям ЄС, союзникам по НАТО та міжнародним фінансовим установам, залученим до планування відбудови. Дослідження підготовлено Радою економічної безпеки України у співпраці з Amazon Web Services.

Рада економічної безпеки України (ESCU) — незалежна інституція, створена 2021 року в Києві для протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам національній безпеці України та країн-партнерів.

Від початку повномасштабного вторгнення організація досліджує методи ведення Росією війни проти України.

У 2025 році РЕБ започаткувала напрями розвитку оборонних індустрій та скринінгу прямих іноземних інвестицій задля зміцнення довгострокової економічної безпеки та обороноздатності країни. У липні 2025 року РЕБ стала частиною Trusted Tech Network, уклавши меморандум про партнерство з Асоціацією народних депутатів України та Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue (США). У рамках цього партнерства у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання з питань безпечних технологій. У січні 2026 року об’єднання офіційно запрацювало під назвою "Платформа технологічної дипломатії України".

Повний текст дослідження: https://escu.ua/reports/operationalising-digital-sovereignty-for-ukraine