"Укрзалізниця" з 8 по 21 червня перевезла понад 1 млн пасажирів

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за період з 8 по 21 червня перевезло понад 1 млн пасажирів, а найпопулярнішим маршрутом серед українців став Київ-Львів (в обох напрямках), де попит на квитки втричі перевищував пропозицію.

"Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначали додаткові поїзди", - повідомила УЗ в Телеграм в середу.

Згідно із статистикою компанії, на напрямку Київ-Одеса дефіцит складає 4,5 рази. Водночас на маршрути Київ – Харків, Київ – Дніпро, Київ – Вінниця попит удвічі перевищує пропозицію.

Зазначається, що найпопулярнішим потягом, який відправлявся минулого тижня, став №705/706 Київ – Перемишль, що перевіз 26,8 тис. пасажирів.

Крім того, з 8 по 21 червня кількість пасажирів на один вагон в середньому становила 692 особи.

Кількість пасажирів у дитячих групах склала 43,5 тис, а військових через спецрезерв – 7,7 тис.

"Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні", - наголосили в УЗ.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" за перший тиждень червня (1-7 червня) перевезла 472,9 тис. пасажирів. Тоді зазначалось,що загалом в УЗ планують протягом трьох місяців літа перевезти 7 млн пасажирів.

На початку червня в УЗ агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що літній сезон пасажирських перевезень цього року буде складнішим, ніж торік, через зростання попиту та скорочення кількості вагонів.