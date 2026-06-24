Інтерфакс-Україна
Економіка
14:00 24.06.2026

Гетманцев допускає відмову від 50%-го податку на банки у 2028р задля приватизації

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Гетманцев допускає відмову від 50%-го податку на банки у 2028р задля приватизації

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує приватизацію державних банків і допускає, що підвищену ставку податку на прибуток банків у 2028 році не запроваджуватимуть, якщо вона істотно впливатиме на конкретну угоду з продажу.

"Якщо будуть конкретні пропозиції щодо того чи іншого продажу на 2028 рік, наприклад, і вартість угоди залежатиме від нашого рішення щодо введення цього податку на 2028 рік, тоді ми розглянемо ці ризики. І якщо вони істотні, ми цього рішення не будемо приймати", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас він відкинув твердження, що запровадження 50%-ної ставки податку на прибуток банків на один рік саме по собі унеможливить або загальмує приватизацію державних банків. Значно більшим ризиком для залучення іноземного капіталу до держбанків Гетманцев назвав ситуацію навколо Сенс Банку та нагляд за ним з боку Національного банку України.

За твердженням голови комітету, Сенс Банк створив сприятливі умови для операторів грального бізнесу, зокрема застосовував тарифи нижчі від собівартості послуг і використовував P2P-платежі для ухилення від оподаткування.

Окремо Гетманцев заявив, що Нацбанк не припинив цю діяльність під час перевірки, а раніше погодив неоднозначні кандидатури до керівництва банку.

Діяльність голови регулятора Андрія Пишного, на переконання Гетманцева, негативно впливає на інвестиційний клімат у банківському секторі та перспективи залучення іноземного капіталу до державних банків.

Попри цю критику, запровадження підвищеної ставки на один рік він назвав виваженим рішенням, зазначивши, що банки мають ресурс для додаткової підтримки армії.

"Щодо приватизації державних банків – абсолютно підтримую приватизацію. Це має бути зроблено і, знову ж таки, вимагає високої ділової репутації, передусім у того державного банку, який виставляється на продаж", – сказав Гетманцев.

На думку Гетманцева, приватизацію державних банків варто починати з установи, яка становить інтерес для потенційного інвестора.

Водночас він розкритикував тривалу відсутність практичних кроків із приватизації державних банків попри багаторічні заяви про такі плани.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність перезавантаження державних компаній і банків та наголосив, що Сенс Банк має бути приватизований у 2026 році.

Міністерство фінансів 1 квітня оголосило конкурс із відбору радника для підготовки та супроводу продажу пакетів акцій державних Сенс Банку та Укргазбанку. Прийом документів для участі в конкурсі завершився 15 червня.

Теги: #приватизація #податок #гетманцев

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