Українці надзвичайно важливі для польської економіки, і це шанс для них добре заробити – Квасневський

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Понад 1 мільйон громадян України проживає у Польщі, і вони роблять великий внесок у польську економіку, зазначає експрезидент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Квасневський.

"Потрібно сказати, наскільки ми раді, що вони тут. Це справді великий внесок у польську економіку. Вони офіційно працюють, легально, вони сплачують податки. І в деяких секторах польської економіки вони надзвичайно важливі для сфери послуг, для системи охорони здоров’я, для здоров’я людей похилого віку, будівництва тощо. Тож ми повинні говорити про це відкрито: це не проблема для Польщі – це шанс для українців мати роботу та добре заробляти, а також для Польщі та польської економіки", – сказав Квасневський, виступаючи на заході "Стратегічне співробітництво заради процвітання України: об’єднання зусиль державного, приватного сектору та донорів для сприяння здійсненню реконструкції України" в рамках Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Ґданську в середу.

Він також зазначив важливість цього в умовах, які можуть виникнути після припиненням вогню в Україні, з початком реалізації проєктів реконструкції. "У нас є багато пропозицій, тому що ми поруч. Ми сусіди. У нас є досвід з обох сторін. Польські компанії досить успішно працювали в Україні. У нас багато українських компаній та українців, які працюють у Польщі. Отже, це певна база, яку ми повинні використовувати. Те саме стосується фінансових організацій, банків, груп, компаній тощо. У нас справді є капітал, який може бути дуже вирішальним у цьому проєкті відновлення. І ми повинні його використовувати", – сказав експрезидент.

Також Квасневський наголосив, що Польща відкрита і для багатосторонньої співпраці. "Ми дуже раді бачити наших партнерів з Європейського Союзу. Я дуже радий, що тут, серед вас, у нас є гість з Японії та Кореї", – зазначив він.

При цьому експрезидент закликав не гаяти часу в реалізації цих проєктів. "Мій довгий досвід у політиці показує, що головна помилка політиків полягає в тому, що перед виборами вони говорять про багато програм, багато проєктів тощо, і все виглядає так гарно, і нарешті, після перемоги на виборах, вони намагаються щось конкретне показати, а це майже нічого. Ми не можемо повторити таку помилку. Ми повинні бути готові до того, що після цього періоду у нас буде справжня, з деякими елементами, реконструкція. Немає причин чекати навіть зараз. Але особливо після початку цього більш нормального життя в Україні ми повинні бути готові, маючи справді серйозні проєкти, підготовлені проєкти, добру співпрацю та взаєморозуміння, які разом призводять до прогресу", – додав Квасневський.

Він зазначив, що Конференція проходить "дуже дивний момент польсько-українських відносин, дуже тісно пов’язаний з минулим, з історією", наголосивши, що "ми повинні показувати правду про історію, але історія незмінна; те, що можна створити – це майбутнє". Експрезидент наголосив, що разом Україна та Польща можуть зробити "набагато більше".

"І впевнений, що майбутнє України, майбутнє вестернізованої України як частини нашої європейської демократичної родини незабаром буде дуже сильним, дуже ефективним і дуже, дуже очікуваним", – резюмував Квасневський.