Понад 1,5 тис. українців віком від 50 років знайшли роботодавців чи проходять стажування у межах програми "Досвід має значення"

Роботодавці запропонували роботу 1554 українцям віком від 50 років в рамках урядової програми "Досвід має значення", станом на 22 червня 2026 року 841 учасник успішно працевлаштувався, а ще 713 наразі проходять стажування.

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, загалом до ініціативи долучилися понад 2,3 тис. кандидатів, тоді як роботодавці розмістили майже 2,6 тис. вакансій.

Найбільшу активність за кількістю кандидатів демонструють Київ, а також Львівська, Харківська, Миколаївська та Запорізька області. Лідерами за кількістю пропозицій роботи є Київ, Львівська, Харківська, Запорізька та Рівненська області. Найбільший попит спостерігається на продавців продовольчих і непродовольчих товарів, бухгалтерів, водіїв, підсобних робітників, кухарів, прибиральників службових приміщень, сторожів, швачок, двірників та адміністраторів.

У міністерстві зазначають, що в умовах дефіциту кадрів фахівці вікової категорії 50+ є важливою групою для ринку праці, проте частина з них стикається з віковими стереотипами, потребою в оновленні навичок або труднощами після тривалої перерви в роботі. Для подолання цих бар’єрів програма поєднує профілювання, допомогу служби зайнятості, стажування та прямий контакт із роботодавцями.

Окремим напрямом є навчання, яке стартувало у другій половині червня. Зокрема, курс про взаємодію в міжвікових командах зібрав 1,35 тис. реєстрацій, курс із цифрових інструментів та штучного інтелекту (ШІ) - 1,1 тис. заявок, а курс із кар’єрної стратегії - 883 заявки.

У відомстві додали, що до реалізації та фінансування програми залучені Мінекономіки, Державна служба зайнятості (ДСЗ), агропромхолдинг "Астарта", БФ "Життєлюб", Федерація роботодавців України (ФРУ), а також мульти-донорська ініціатива Skills4Recovery, Skills Alliance та інші партнери.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з партнерами запустило проєкт дорослого стажування "Досвід має значення" 11 травня 2026 року. Ініціатива реалізується в межах Нацстратегії безбар’єрності на 2026 рік та спрямована на подолання дефіциту кадрів, який, за даними EBA, відчувають 75% компаній в Україні. Модель проєкту побудована на трьох складових: навчальна програма для оновлення резюме та підготовки до співбесід, прямі зустрічі з бізнесом для обговорення форматів співпраці, а також безпосереднє стажування тривалістю до 10 днів для оцінки взаємної відповідності перед ухваленням рішення про працевлаштування.