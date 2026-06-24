Кількість партнерів маркетплейсу EVA.UA зросла у 4 рази, GMV виріс у 3,3 рази у 2025 році

Маркетплейс на EVA.UA за результатами 2025 року показав суттєве зростання 3P-напряму (від англ. Third Party — третя сторона) за ключовими бізнес-показниками, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Порівняно з 2024 роком GMV маркетплейсу(Gross Merchandise Value - загальна вартість усіх товарів і послуг, проданих через платформу) зріс у 3,3 рази, трафік – у 4,2 рази, кількість замовлень – у 3,7 рази, кількість партнерів – у 4 рази, а кількість SKU – у 3,9 рази. Такі результати свідчать про активну трансформацію EVA.UA з класичного інтернет-магазину в платформу, що поєднує власний e-commerce, маркетплейс, мобільний застосунок, сервіси для клієнтів та можливості для партнерів.

"Маркетплейс для EVA.UA – це не просто спосіб розширити асортимент, а й інструмент, який допомагає нам посилювати позицію EVA.UA як одного з ключових майданчиків для жіночої аудиторії. Водночас для партнерів це – потужний канал продажів із доступом до сформованої аудиторії, сервісів і маркетингових можливостей платформи. Ми бачимо, що зростають не лише кількість товарів чи партнерів, а й ключові показники ефективності: трафік, замовлення, GMV. Для нас це є підтвердженням, що marketplace-модель має значний потенціал", – зазначає директорка департаменту електронної комерції EVA.UA Олена Аннєнко.

Розвиток маркетплейсу відбувається на базі e-commerce-платформи EVA.UA, яка наразі має понад 18 млн трафіку на місяць, генерує понад 22 тис. замовлень на день, налічує понад 170 тис. SKU власного асортименту та забезпечує середню швидкість доставки 1,8 дня. Наразі на EVA.UA представлено понад 500 тис. SKU від понад 600 партнерів-мерчантів. Це дає змогу пропонувати клієнтам ширший вибір товарів не лише в базових для платформи категоріях краси та догляду, а й у суміжних напрямах, що доповнюють щоденний клієнтський досвід і посилюють позицію EVA.UA як спеціалізованої платформи для жіночої аудиторії.

Серед категорій маркетплейсу, які у 2025 році показали найпомітнішу динаміку за зростанням кількості SKU та внеском у GMV, – товари для дому, зокрема текстиль, посуд і декор; дитячий асортимент, включно зі шкільними товарами, дитячим транспортом, товарами для кімнати, іграми та розвагами; а також категорія здоров’я, спорту та хобі, до якої входять товари для фітнесу, туризму, вітаміни та добавки.

У 2026 році EVA.UA продовжує розширювати 3P-асортимент у напрямах із високим потенціалом продажів. Серед них – товари для мам, інвентар для прибирання оселі; а також категорія "Сад та город", що включає садові меблі, добрива, саджанці. Протягом року платформа планує розвивати категорії товарів для дітей, техніки для краси та дому, а також домашнього одягу. Крім того, серед фокусних категорій для розширення 3P-асортименту у 2026 році – автономне живлення та освітлення, товари для відпочинку на природі, шкільний та навколошкільний асортимент, подарунки, сезонні та святкові товари.

"Для партнера маркетплейс – це не лише доступ до аудиторії. Це – щоденна операційна робота: актуальні залишки, якісний контент, швидке підтвердження замовлень, зручна доставка, можливість онлайн-оплати, участь у промо та робота з відгуками. Саме комбінація цих факторів формує результат", – коментує Аннєнко.

У компанії зазначають, що подальший розвиток EVA.UA базуватиметься на поєднанні кількох напрямів: розширення асортименту, розвиток партнерської моделі, підвищення якості сервісу, посилення мобільного застосунку, робота з утриманням клієнтів та використання даних для ухвалення рішень.

ТОВ "Руш", що керує мережею EVA, засновано 2002 року. На початок 2026 року мережа налічує 1167 магазинів, що працюють. За результатами 2025 року ТОВ "Руш" збільшило чистий дохід на 18% порівняно з попереднім роком, до 31,8 млрд грн.

За даними аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Руш" вказано кіпрську "Інсетера Холдінгс Лімітед" (Incetera Holdings Limited, 100%), кінцевими бенефіціарами – Руслана Шостака і Валерія Кіптика.