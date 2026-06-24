Уряд через місяць має представити доопрацьовану пенсійну реформу - Гетманцев

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Кабінет міністрів за місяць має повернути на розгляд профільного парламентського комітету доопрацьовану пенсійну реформу, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Пенсійна реформа, яку нам зараз представив Кабінет міністрів, – це 6 тис. грн мінімальної пенсії, скасування кланових пенсій і зміна формули нарахування пенсій. Ми поставили багато питань і відправили її на доопрацювання. Через місяць вони мають повернутися з готовою пенсійною реформою", - сказав очільник комітету в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він висловив переконання, що реформа обов’язково відбудеться, але її впровадження буде розстроченим в часі через відсутність фінансового ресурсу для одномоментного запуску.

Відповідаючи на запитання щодо суттєвого погіршення демографічної ситуації в Україні під час війни, народний депутат наголосив, що не братиме на себе місію першим ініціювати розмову про необхідність підвищення пенсійного віку, а також не порушуватиме питання зміни ставки єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Гетманцев підкреслив, що підвищення виплат має відбуватися поступово, а головним джерелом фінансування реформи стане виведення заробітних плат із тіні, що дасть поштовх для збільшення надходжень від ЄСВ до Пенсійного фонду та ПДФО до бюджету. На його думку, наразі податковий контроль за виплатою доходів недостатньо ефективний.

Коментуючи занепокоєння інвесторів через те, що кількість працюючих в Україні вже менша за кількість пенсіонерів, нардеп зазначив, що наразі неможливо зробити точні математичні розрахунки через високу частку тіньового сектору. За його оцінкою, коли понад половина зарплат перебуває в тіні, прорахувати параметри системи неможливо, саме тому й необхідна реформа, яка потребуватиме тривалого часу на впровадження.

Він додав, що держава має дати людям реальний прожитковий мінімум, чіткі терміни його досягнення, нормальний коефіцієнт заміщення на рівні 40%, справедливу формулу, індексацію та запровадити другий накопичувальний рівень.

Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляв, що поточна демографічна ситуація та стан пенсійної системи є найбільш сприятливими для старту комплексної реформи, над дизайном якої уряд співпрацює з Мінфіном та міжнародними партнерами для забезпечення її сталості щонайменше на 20 років. За даними Мінсоцполітики, завдяки підвищенню пенсійного віку та необхідного стажу в попередні періоди у наступні два десятиліття очікується зростання кількості платників внесків порівняно з кількістю отримувачів виплат, тоді як наразі співвідношення працюючих до непрацюючих становить один до одного.

Улютін зазначав, що нова модель передбачає гарантовану базу — вікову виплату, не нижчу за 6 тис. грн, та солідарну частину з максимально прямим зв’язком між внесками та пенсією. При цьому наразі в Україні понад 4,3 млн пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тис. грн, а середній розмір пенсії, закладений у бюджеті Пенсійного фонду на цей рік, становить 6,5 тис. грн. Для переходу до нової моделі уряд також планував відв’язати від прожиткового мінімуму понад 180 типів виплат шляхом ухвалення кількох законопроєктів. Крім того, з 1 березня 2026 року Кабмін провів індексацію пенсій на 12,1% для всіх пенсіонерів, які отримують виплати безпосередньо з ПФУ, що на 4% перевищило індекс інфляції за попередній рік.