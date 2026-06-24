Інтерфакс-Україна
Економіка
13:26 24.06.2026

Більш як 1 тис. працівників БЕБ пройде другий етап атестації у три хвилі

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Більш як 1 тис. працівників БЕБ пройде другий етап атестації у три хвилі

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочинає другий етап одноразової атестації, який охопить 1058 працівників без урахування осіб, призначених на посади з 1 червня 2026 року.

Як повідомляється на сайті відомства, оцінювання проходитиме у три хвилі: перша охопить 265 співробітників, друга - 337, третя - 456. На цьому етапі працівники продовжують виконувати службові обов’язки та одночасно готуються до тестування, за результатами якого визначатиметься їхнє подальше проходження служби. Непроходження тестування є підставою для звільнення.

Як повідомлялося, процес одноразової переатестації персоналу Бюро стартував 29 січня 2026 року відповідно до наказу директора БЕБ Олександра Цивінського №35. Оцінювання кадрового складу здійснюється на виконання закону № 3840-IX про вдосконалення роботи Бюро задля підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності працівників.

На першому етапі перевірку проходили керівники та заступники керівників підрозділів центрального апарату і територіальних управлінь (1145 осіб), тоді як другий етап охоплює всіх інших співробітників. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців від дати призначення директора БЕБ (Олександра Цивінського призначено на посаду 5 серпня 2025 року). Процес забезпечують незалежні атестаційні та кадрові комісії, затверджені у листопаді 2025 року.

В червні очільник БЕБ Цивінський повідомив, що з 50-ти осіб керівного складу відомства 64% вибули під час першого етапу атестації (32 особи). Серед них 21 особа залишила службу до початку атестації, семеро звільнились під час неї, четверо не набрали прохідних бал та були звільнені. Таким чином, до етапу свідбесід дійшли 18 осіб. Після цього директор бюро оголосив конкурси на посади керівників семи територіальних управлінь БЕБ: Вінницької, Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Полтавської областей та міста Києва.

Теги: #беб #атестація

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