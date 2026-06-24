Інтерфакс-Україна
Економіка
13:22 24.06.2026

Законопроєкт про воєнне страхування не потрібен, оскільки страхування воєнних ризиків вже запущене, - Гетманцев

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Законопроєкт про воєнне страхування не потрібен, оскільки страхування воєнних ризиків вже запущене, - Гетманцев

Законопроєкт про воєнне страхування не потрібний, оскільки страхування воєнних ризиків в Україні вже запущене, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Він (законопроєкт №12372 "Про систему страхування воєнних ризиків" – ІФ-У), не пройшов, тому що він не потрібен. У нас страхування воєнних ризиків вже запущене", - сказав він.

Водночас, зазначив Гетманцев, він не певен, що таке страхування має бути обов’язковим, особливо в запропонованому урядом форматі - страхування будівництва.

"Якщо ти так хочеш, то треба вводити тоді податок. Але я проти цього. Тож ми з Мінекономіки ще минулого року прийшли до іншого висновку й пішла державна програма страхування. Необхідні точкові зміни до закону ми внесли. Нам треба страхувати ризики бізнесу, ризики інвестування, ризики втрати обладнання, а не якихось абстрактних приміщень, які тільки будуються", - зазначив голова комітету.

Він також повідомив, що на сьогодні за цією державною програмою подана 221 заявка, 130 заявок погоджено, 45 в процесі обробки. За кількістю заявок лідирують Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Вже є перші виплати страхових премій за двома заявками – 6,8 млн грн.

"Це невеликі гроші, але вони свідчать про те, що програма реально працює, щоб люди в неї йшли", - підкреслив він.

За словами голови парламентського комітету, потрібна більша кількість заявок у програму страхування,, бо коли тільки 221 заявка, це не дозволяє закласти на неї в наступному бюджеті не мільярд, а 10 мільярдів гривень, оскільки програма виходить неуспішною.

"А неуспішна вона не тому, що держава чогось не робить, а тому, що люди просто не звертаються. Нам треба зробити так, щоб вони почали звертатися, щоб там бодай півтори тисячі заявок було, й тоді програма вже запуститься, ми даватимемо гроші, і вона працюватиме", - зазначив голова комітету.

Теги: #воєнне_страхування #гетманцев

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