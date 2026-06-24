У Раді наразі немає голосів за законопроєкти про реєстр дропів і SEPA – Гетманцев

У Верховній Раді наразі немає достатньої підтримки для ухвалення законопроєктів про створення реєстру дропів та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Коментуючи потребу банків у чітких правилах виявлення дропів і роботи з такими клієнтами, Гетманцев звернув увагу на непередбачуваність правозастосування Національного банку.

"Якби я розумів, що вчиняю певні дії за визначеним алгоритмом і до мене ніхто не прийде та нічого не донарахує, бо я зможу це довести, жодних питань не було б. А за умов непередбачуваності мені краще мати інструкцію на всі випадки або взагалі не мати відносин із цим клієнтом і нічим не ризикувати", – пояснив голова комітету в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Складнощі з ухваленням законопроєкту, необхідного для приєднання України до SEPA, він пов’язав із застереженнями депутатів щодо посилення фінансового моніторингу на тлі ситуації навколо Сенс Банку.

"Переконати депутата голосувати за щось, що посилює фінансовий моніторинг, дуже складно саме на цьому тлі", – зазначив Гетманцев.

Як повідомлялося, проєкт закону №14161 щодо створення реєстру дропів зареєстровано у Верховній Раді 27 жовтня 2025 року, а урядовий проєкт №14327 щодо приєднання України до SEPA – 23 грудня того ж року.