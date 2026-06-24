Інтерфакс-Україна
Економіка
11:29 24.06.2026

Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст

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Україна на URC 2026 презентує проєкти "Економіки майбутнього" і УФКС, платформу "Додому" і ШІ-програму для відновлення міст
Фото: Дмитро Кошовий

Конференція з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) відбудеться у польському місті Гданськ 25-26 червня 2026 року, українську делегацію очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За словами глави українського уряду, перед командою стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Зокрема, очікується на підписання низки угод з міжнародними партнерами.

Раніше Свириденко повідомляла, що спільно з іноземними партнерами уряд працює над створенням стратегії "Економіка майбутнього" для України на основі аналітичних даних Світового банку. Зазначалося, що перехід до відбору флагманських інвестиційних проєктів в рамках стратегії буде представлено на URC 2026).

У Міністерстві культури України повідомляли, що на Конференції з питань відновлення України у Гданську українська сторона презентує перші проєкти Українського фонду культурної спадщини (УФКС/UCHF), який був представлений на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія).

У свою чергу Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України на URC 2026 планує презентацію цифрової платформи для підтримки повернення та реінтеграції українців "Додому". Зазначається, що цифрова платформа та розміщені на ній інформаційні профілі громад мають допомогти українцям за кордоном отримувати верифіковану та практичну інформацію про можливості в Україні та конкретних громадах – від житла і працевлаштування до доступу до освіти, соціальних послуг і медичної допомоги.

Міністерство розвитку громад та територій України презентуватиме на Конференції з відновлення перший великий портфель із 35 проєктів  публічно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері, зокрема щодо АТ "Укрзалізниця", автомобільних доріг, морських портів та об’єктів водопостачання.

Крім того, Мінрозвитку на URC 2026 презентує нову програму, що передбачає за допомогою штучного інтелекту обробку масиву даних протягом приблизно трьох годин, які  раніше було сформовано з урахуванням зруйнованої частини України.

Конференція URC 2026 продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які в попередні роки приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

Теги: #urc_2026 #україна #програма

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