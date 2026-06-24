Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС

Фото: https://www.facebook.com/PPPAgencyUkraine

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) анонсувала запуск підготовки проєкту будівництва Канівської ГАЕС у межах Ukraine Government PPF (Ukraine Government Project Preparation Facility, програма для підтримки підготовки публічних інвестиційних проєктів в Україні, що реалізується Агенцією ДПП за підтримки Світового банку).

"Починаємо роботу над підготовкою проєкту будівництва Канівської ГАЕС у межах Ukraine Government PPF. Рішення про розподіл проєкту для подальшої підготовки ухвалила Міжвідомча робоча група з підготовки публічних інвестиційних проєктів (Project Preparation Unit, PPU) на своєму 8-му засіданні. Ініціатор проєкту – ПрАТ "Укргідроенерго", – йдеться в повідомленні у Facebook Агенції ДПП у середу.

Там зазначені, що подібні масштабні проєкти "не стартують із будівельного майданчика", а потребують попередньої якісної підготовки. Відповідно, Агенція ДПП буде напрацьовувати "добре структуроване інвестиційне ТЕО", оцінку екологічного та соціального впливу відповідно до міжнародних стандартів, а також зрозумілу логіку реалізації й обґрунтовану стратегію фінансування.

Для цього вона, зокрема, планує конкурентне залучення консультантів.

З огляду на стратегічне значення та складність проєкту, організація координуватиме його підготовку з міжнародними фінансовими організаціями (IFIs), організаціями з фінансування розвитку (DFIs), міжнародними партнерами з розвитку та "Укргідроенерго".

Агенція ДПП зазначила, що Канівська ГАЕС – важливий проєкт для української енергосистеми, оскільки її високоманеврові генеруючі потужності забезпечать баланс і надійність об’єднаної енергосистеми України.

Як повідомлялося, в низці інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" та "Енергореформі" в 2023-2024 роках на той час глава "Укргідроенерго" Ігор Сирота зазначав, що компанія переглядає проєкт Канівської ГАЕС, враховуючи досвід роботи у воєнний період. За його словами, станцію необхідно заховати під землю. Як він висловлювався, "проєкт Канівської ГАЕС був гарний, скляний, а тепер це треба ховати, станції практично не буде видно".

Тоді він вказував, що за кошторисом складеним у 2014-2015 роках та перерахованим у гривні до курсу валюти, Канівська ГАЕС коштує EUR1,5 млрд, але з урахуванням підземного будівництва ця сума також має бути переглянута. За словами Сироти, компанія працювала над залученням кредитів МФО для будівництва ГАЕС, але цьому завадила війна. Втім, "Укргідроенерго" продовжувало опрацьовувати це питання.

Водночас проти будівництва Канівської ГАЕС виступали науковці, вказуючи на археологічну та історико-культурну цінність території. На що Сирота зазначав, що Канівська ГАЕС буде, а більш ефективного регулятора енергосистеми, ніж ГАЕС, немає. Він називав термін експлуатації станції 100 років, обладнання – 50 років та звертав увагу, проєкт отримав усі необхідні дозволи, по ньому є рішення уряду.

За інформацією на сайті "Укргідроенерго", Енергетичною стратегією України до 2035 року передбачене будівництво Канівської ГАЕС загальною потужністю 1000 МВт. Вона сприятиме вирішенню проблеми дефіциту маневрених потужностей в Об’єднаній енергосистемі України, у тому числі з огляду на перспективне зростання попиту на електроенергію та плани щодо реконструкції теплових електростанцій.

Старт будівництва Канівської ГАЕС відбувся ще у 1986 році, У 1991 році воно було зупинене. Спочатку передбачалося, що потужність станції має бути 3600 МВт.