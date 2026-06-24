Інтерфакс-Україна
Економіка
10:56 24.06.2026

У Гданську стартують події у рамках URC 2026, конференція цього року має стати найбільшою з усіх URC

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У Гданську стартують події у рамках URC 2026, конференція цього року має стати найбільшою з усіх URC
Фото: Дмитро Кошовий

Конференція з відновлення України (URC 2026), яка офіційно буде відкрита у польському Гданську 25 червня, у середу починає свою роботу з десятків попередніх подій (side events) та перших офіційних заходів – 17-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів та засідання Координаційної групи G7+ з енергетики України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у програмі URC 2026 рекордні для цих конференцій 60 side events, які поділені по п’яти основних вимірах: 19 – бізнес, 7 – євроінтеграція, 15 – людський розвиток, 11 – місцевий та регіональний розвиток та 8 – безпека та оборона.

На засіданні Координаційної групи G7+ з енергетики України у середу, у якій, серед інших, візьме участь перший віцепрем’єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос та міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, буде представлена "Стратегія та пріоритети: дії до зими 2026/2027; довгострокові пріоритети. Реформи".

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", для участі в URC 2026 було подано біля 9 тис. заявок, що є рекордом. Заступник директора департамента з питань розширення та політики східного сусідства Міністерства закордонних справ Польщі Міхал Гергонь (Michał Giergoń) на бізнес-сніданку, організованому у середу BDO Україна, повідомив, що очікується більше 5 тис. учасників.

"Цьогорічна конференція, судячи з того, що є в наших ноутбуках, навіть більша, ніж у Римі", – зазначив він.

Офіційне відкриття URC 2026 заплановано на 10:00 за місцевим часом у четвер за участі голів держав та урядів та транслюватиметься онлайн, після чого паралельно відбуватимуться панелі та воркшопи за п’ятьма основними напрямками конференції з додатковими програмами з інфраструктури, енергетики та форумом Think-Tank.

Запланована також значна кількість підписань угод та меморандумів, робота бізнес виставки, регіональних та місцевих стендів. Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем’єр – глава Мінрозвитку Олексій Кулеба, їх сума перевищить EUR1,5 млрд.

Основним спонсором URC 2026 виступила найбільша у Польщі та Центрально-Східній Європі компанія Orlen. Серед інших спонсорів – польські компанії KGHM Polka Miedz, PZU, Bank Polski, PGZ, Fundacja Totalizatora Sportowy, Tauron, банк BGK, PGE, Enea.

Теги: #urc_2026 #заходи #гданськ

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