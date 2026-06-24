IFC схвалила надання EUR42 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт на Волині

Міжнародна фінансова корпорація IFC затвердила рішення про надання EUR42 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації вітроелектростанції (ВЕС) потужністю 189 МВт в Україні.

Як зазначається у матеріалах банку, загальна орієнтовна вартість проєкту спорудження вітропарку складає EUR290 млн.

Передбачається, що проєкт отримає підтримку від партнерів в особі Європейської комісії в рамках Української інвестиційної програми ("EC-UIF") та Програми дій щодо підвищення економічної стійкості України ("Програма ERA"), зокрема від Норвезького агентства з питань співпраці в галузі розвитку (NORAD).

"Додаткова роль IFC полягає як у фінансовій, так і у нефінансовій сфері. У фінансовій частині IFC надає підтримку у структуруванні довгострокового пакету фінансування, який може включати кредитування за рахунок власних коштів, пільгове фінансування, гарантії покриття перших збитків та мобілізацію паралельних позик", – повідомили у корпорації.

Водночас у нефінансовій частині IFC зміцнює фінансову стійкість проєкту, надаючи підтримку в оцінці ринку електроенергії. Окрім підтримки на етапі підготовки до інвестицій, IFC надасть технічне керівництво для підвищення здатності проєкту управляти екологічними та соціальними ризиками відповідно до стандартів ефективності IFC.

Як повідомлялося, кредит IFC буде частиною забезпеченого боргового фінансування проєкту за участю також Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР).

Зокрема, ЄБРР 17 червня в свою чергу також затвердив рішення про надання до EUR50 млн довгострокового кредиту компаніям ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", мажоритарно підконтрольним VI.AN Holding, що входить до групи OKKO, для фінансування будівництва та експлуатації вказаної ВЕС потужністю 189 МВт в Україні.

OKKO Group об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який керує однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Засновником та кінцевим бенефіціаром групи є Віталій Антонов.