IFC схвалила надання EUR70 млн кредиту на будівництво ВЕС 120 МВт на Одещині вартістю EUR 231 млн

Міжнародна фінансова корпорація IFC, група Світового банку, прийняла рішення про надання EUR70 млн кредиту на спорудження вітрової електростанції (ВЕС) в Одеській області потужністю 120 МВт та загальною вартістю EUR 231 млн.

"IFC надає підтримку проєкту на етапі підготовки до інвестицій з метою підвищення його фінансової привабливості, особливо в частині аналізу ринку електроенергії та угод про закупівлю електроенергії", – повідомила корпорація на сайті.

Передбачається, що проєкт отримає підтримку від партнерів Програми дій щодо підвищення економічної стійкості України ("Програма ERA"), зокрема Норвезьким агентством з питань співпраці в галузі розвитку ("NORAD"), урядом Французької Республіки та Європейською комісією в рамках Інвестиційної програми України ("EC-UIF"), як зазначено в розділі "Змішане фінансування"

Як вказали в корпорації, проєкт реалізується спеціалізованою компанією, зареєстрованою в Україні.

Водночас, за інформацією IFC, проєкт належить переважно німецькій Notus Energy GmbH, що володіє понад 1,6 ГВт вітроенергетичних потужностей по всьому світу. Структура акціонерів проєкту також передбачає міноритарних акціонерів в особі приватної інвестиційної компанії, що працює в Україні та Молдові, Horizon Capital через свій нещодавно створений фонд Catalyst Fund та Green for Growth Fund.

Як пояснили в IFC, додаткові вигоди від участі корпорації у вказаному проєкті мають як фінансовий, так і нефінансовий характер. Зокрема, фінансова цінність зумовлена структурою фінансування, оскільки IFC надає кредит із терміном погашення до 17 років. IFC також сприятиме залученню додаткового фінансування для проєкту.

"Нефінансова цінність полягає у зниженні некомерційних ризиків, оскільки очікується, що присутність IFC підвищить довіру інвесторів на складному ринку", – зазначили в корпорації.

IFC також надає технічну підтримку, щоб допомогти проєкту підвищити свою фінансову привабливість, особливо в частині аналізу ринку та угод про закупівлю електроенергії.

Horizon Capital управляє шістьма фондами прямих інвестицій (понад 40 інституційних інвесторів) з активами $1,6 млрд, серед яких також WNISEF (з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund (EEGF, $132 млн), EEGF II ($370 млн), EEGF III ($200 млн), HCGF II ($258,3 млн) та HCGF IV ($350 млн). Кошти зазначених фондів було інвестовано у 191 компанію, у яких працевлаштовано понад 80 тис. осіб в Україні та Молдові.

Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 17 червня також затвердив рішення про надання до EUR65 млн кредиту на спорудження вказаної ВЕС в Одеській області потужністю 120 МВт.