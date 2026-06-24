Інтерфакс-Україна
Економіка
10:09 24.06.2026

Мінрозвитку завершує технічні приготування до запуску "єЧерги" для легкових автомобілів

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Мінрозвитку завершує технічні приготування до запуску "єЧерги" для легкових автомобілів
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Впровадження електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") для легкових автомобілів наразі перебуває на завершальному етапі, а її запуск планується на двох пунктах пропуску влітку, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Наразі плануємо (запуск – ІФ-У) на двох пунктах пропуску. Завершуємо технічні приготування і невдовзі оголосимо дату запуску. Це точно буде влітку", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Кулеби, відповідний проєкт реалізується за підтримки міжнародних партнерів, зокрема Європейського Союзу та Великої Британії.

Після аналізу результатів пілоту планується поступове масштабування системи на інші пункти пропуску. Водночас остаточний перелік наступних локацій залежатиме від готовності інфраструктури, інтенсивності трафіку, а також результатів тестування.

"Однак стратегічна мета - зробити електронну чергу доступною на всіх ключових міжнародних автомобільних переходах", - підкреслив віцепрем’єр з відновлення.

Наприкінці травня повідомлялось, що Одещина стане одним із перших регіонів, де буде проведено тестування "єЧерги" для легкових автомобілів.

Загалом сервіс буде доступний через застосунок "Дія", сайт і мобільний застосунок "єЧерги" для українців та іноземців.

Теги: #легкові_авто #єчерга #кулеба

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