Інтерфакс-Україна
Економіка
09:58 24.06.2026

Щоденна кількість автобусів на виїзд з України з початку червня перевищила 500 - віцепрем'єр з відновлення

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Щоденна кількість автобусів на виїзд з України з початку червня перевищила 500 - віцепрем'єр з відновлення
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Кількість автобусів, що виїжджають щоденно з України, з початку червня перевищила 500, тоді як на початку травня вона становила близько 350, повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"За минулу добу (орієнтовно 21-22 червня – ІФ-У) майже 600. І приблизно така ж кількість заїжджає до України. Тобто навантаження зростає дуже суттєво", - зауважив Кулеба.

В міністерстві зазначають, що система "єЧерга" працює на всіх пунктах пропуску, де їдуть автобуси, водночас спостерігаються затримки автобусів через недостатню пропускну здатність, велику кількість транспорту та впровадження нової системи безпеки на кордонах ЄС.

"Саме тому ми системно працюємо над модернізацією пунктів пропуску. Серед ключових проєктів – розширення пункту пропуску "Порубне" з Румунією. Першу чергу реконструкції до кінця року маємо реалізувати. Те саме має зробити й румунська сторона", - сказав віцепрем’єр.

Серед інших проєктів - модернізація пункту пропуску "Ужгород" зі Словаччиною, де завдяки оновленню очікується збільшення пропускної здатності для автобусів на 20%.

Що стосується Одеської області, то всі дев’ять пунктів пропуску на кордоні з Молдовою проходять модернізацію, причому на чотирьох ПП роботи вже завершені.

Кулеба наголосив, що міністерство перебуває у постійному контакті з польськими та румунськими партнерами у питанні перетину пунктів пропуску та опрацьовує рішення, які дозволяють мінімізувати час очікування.

"З Румунією ми домовилися, що на пункті пропуску "Дяківці" зможуть пропускати великогабаритні автобуси, які до цього там не їздили. Тобто ми збільшуємо можливості для пропуску автобусів, щоб наші люди не стояли в чергах", - додав він.

Теги: #виїзд #червень #кулеба #автобуси

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