Інтерфакс-Україна
Економіка
09:56 24.06.2026

"Нафтогаз" викрив у Чернівцях масштабну схему розкрадання газу для роботи котельні на суму майже 90 млн грн

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НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" викрили схему розкрадання газу в Чернівцях, збитки від якої становлять щонайменше 87,5 млн грн, повідомив СЕО групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

"Кричущий випадок крадіжки газу в Чернівцях. Зловмисники незаконно проклали газопровід до багатоквартирного будинку, самовільно підключилися до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні. Збитки становлять мінімум 87,5 млн грн", – написав він у Facebook у середу.

За словами Корецького, схему викрили фахівці з безпеки "Газмереж" та "Нафтогазу" й передали усі матеріали до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності. СЕО підкреслив, що "Нафтогаз" вимагатиме компенсації завданої шкоди і пообіцяв незабаром повідомити імена організаторів такої схеми.

"За нашими оцінками, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Це наслідок різноманітних схем і махінацій, з якими ми боремося та системно наводимо лад", – наголосив глава "Нафтогазу".

Він зазначив, що в умовах щоденних атак Росії по об’єктах газовидобутку Україна змушена закуповувати додаткові обсяги імпортного газу для забезпечення тепла, і водночас "окремі громадяни вважають допустимим банально красти газ", фактично привласнюючи ресурс, необхідний країні для проходження зими, забезпечення людей теплом і стабільної роботи економіки.

Корецький також звернув увагу, що подібні схеми вдається викривати, в тому числі завдяки повідомленням на гарячу лінію компанії та його особисто, яку було запроваджено після того, як він очолив "Нафтогаз". Номер телефону такої лінії +380 77 752 0000.

"Щиро прошу й надалі повідомляти про подібні факти. Жодних компромісів. Жодної толерантності до тих, хто наживається за рахунок держави та споживачів", – закликав глава "Нафтогазу".

Теги: #чернівці #схема #нафтогаз

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