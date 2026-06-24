Мінрозвитку очікує найближчими тижнями на реєстрацію в Раді проєкту щодо реформи таксі

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

У Міністерстві розвитку громад та територій очікують найближчими тижнями на реєстрацію проєкту реформи ринку таксі у Верховній Раді та сподіваються на запуск відповідної ініціативи до кінця 2026 року, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Далі будемо активно працювати з народними депутатами, щоб його ухвалили. Ми дуже сподіваємося, що запустимо реформу до кінця цього року, хоча він може викликати дуже багато дискусій та маніпуляцій", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в контексті реформи таксі міністерство виступає за можливість забезпечити ключові питання для громадян. Зокрема, йдеться про безпеку, контроль, оподаткування та інші складові, які має вирішити ця реформа.

"З позитивного ми бачимо підтримку від народних депутатів, профільних комітетів в тому, що нам дійсно потрібно це вирішити", - наголосив Кулеба.

У відомстві зазначають, що наразі 200 тис. людей у сфері таксі працюють в тіні, таким чином не повністю показуючи свої доходи, або за них здійснює оплату відповідна цифрова платформа.

"Ми жодним чином не говоримо про зарегульованість ринку. Однак говоримо про те, що запобіжники мають працювати, зокрема із урахуванням нових технологій та інструментів", - пояснив віцепрем’єр з відновлення, додавши, що необхідно встановлювати більше камер для превентивного реагування.

Раніше заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач висловлював думку, що ухвалення Верховною Радою 9 червня закону про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах дозволить надалі прийняти законопроєкт щодо реформування ринку таксі в Україні.

Провідні онлайн-сервіси таксі Uklon та Bolt заявляли в коментарі агентству, що прийняття закону про оподаткування у цифрових платформах створюють гарні умови для подальшої реформи ринку таксі, вважаючи, що бажано провести її вчасно та без запровадження надмірних норм, які б створили необґрунтовані бар’єри доступу до ринку.

На початку березня віцепрем’єр з відновлення повідомляв про розробку законопроєкту та концепції змін щодо реформи таксі з метою вивести ринок з тіні.

Основна ідея реформи передбачає запровадження нового статусу – автомобільний самозайнятий перевізник, що дозволить водіям працювати без складної звітності та бюрократії.

Законопроєкт також врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв та нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомляв віцепрем’єр.