Інтерфакс-Україна
Економіка
09:19 24.06.2026

Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ

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Профільний парламентський комітет незабаром оголосить повторний конкурс з відбору члена Ради НБУ
Фото: https://bank.gov.ua

Конкурс з відбору кандидата на посаду члена Ради Національного банка України, який парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики оголосив у квітні минулого року, не відбувся, незабаром буде оголошений повторний конкурс, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

"Той конкурс, який ми оголосили, не є актуальним. Найближчим часом ми оголосимо новий конкурс", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев пояснив відсутність результату під час попереднього конкурсу тим, що "подалось мало людей".

У Раду Нацбанку окрім голови НБУ за посадою входять ще вісім членів: по чотири людини призначаються президентом і Верховною Радою на термін сім років. Наразі за квотою президента призначено Ігоря Веремія та Василя Фурмана (у червні та листопаді 2022 року), а за квотою Верховної Ради – Василя Горбаля (у вересні 2020 року), Анатолія Барсукова та Олену Щербакову (у грудні 2022 року).

Згідно ще з попередньою програмою співробітництва України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) вакантні посади у Раді НБУ планувалося заповнити спочатку до кінця квітня, а потім до кінця липня 2025 року для посилення її операційної ефективності.

Гетманцев у червні минулого року повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що претендентами на вакантне місце в Раді НБУ за квотою парламенту були ексголова Ради Богдан Данилишин, ексчлен Ради Віктор Козюк, ексчлен Рахункової палати Андрій Майснер та ректор Університету банківської справи Анжела Кузнецова.

Теги: #рада #гетманцев #нбу

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