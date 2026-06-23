Інтерфакс-Україна
Економіка
19:29 23.06.2026

Зростання с/г виробництва в Україні за результатами 5 міс.-2026 сповільнилося до 1,4% – Держстат

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Зростання с/г виробництва в Україні за результатами 5 міс.-2026 сповільнилося до 1,4% – Держстат

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2026 року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками чотирьох місяців зростання становило 1,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Згідно з оприлюдненими у вівторок даними, позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.

Основним чинником зростання залишилися сільськогосподарські підприємства, які за підсумками п'яти місяців наростили виробництво на 10,9%. Найкращі показники в цьому секторі продемонстрували Закарпатська (+33,1%), Чернівецька (+31,8%), Львівська (+28,4%), Хмельницька (+27,0%) та Одеська (+24,9%) області.

Водночас скорочення виробництва на сільгосппідприємствах було зафіксовано у Херсонській (на 40,4%), Сумській (на 6,4%), Миколаївській (на 3,8%) та Вінницькій (на 1,2%) областях.

У господарствах населення спад виробництва зменшився до 15,3% порівняно з 15,7% за результатами чотирьох місяців. Найбільше скорочення в приватному секторі спостерігалося в Донецькій (66,2%), Тернопільській (39,2%), Закарпатській (26,1%) та Запорізькій (28,0%) областях.

Зростання виробництва у господарствах населення було зафіксовано лише у Київській області (на 0,9%).

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.

 

Теги: #сільгоспвиробники #статистика

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