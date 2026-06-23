Інтерфакс-Україна
Економіка
19:28 23.06.2026

Олійник вважає доцільним створити окрему компанію для фінансового напряму "Укрпошти"

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Олійник вважає доцільним створити окрему компанію для фінансового напряму "Укрпошти"

Фінансовий напрям "Укрпошти" доцільно передати окремій юридичній особі, яка могла б звернутися до Національного банку України (НБУ) по ліцензію, вважає заступник голови регулятора Дмитро Олійник.

Нацбанк готовий консультувати Міністерство розвитку громад та територій України щодо структури такого бізнесу.

"Ця компанія, за моїми відчуттями, на горизонті дев'яти місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", – зазначив Олійник на брифінгу для журналістів.

Водночас у НБУ наголосили, що регулятор не ухвалював і не міг ухвалювати жодних рішень щодо видачі або відмови у видачі банківської ліцензії "Укрпошті", оскільки компанія жодного разу не подавала повного офіційного пакета документів, необхідного для розгляду такого питання.

У Нацбанку також категорично заперечили будь-які твердження про особистий характер рішення щодо генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Рішення стало результатом кількарічного нагляду, перевірок, співбесід із членами наглядової ради та консультацій із профільним міністерством, заявили в НБУ.

Перша виїзна перевірка "Укрпошти" у сфері фінансового моніторингу була проведена у 2023 році. За її результатами компанія мала виконати план заходів, однак регулятор надалі фіксував недотримання встановлених строків і неналежне виконання передбачених заходів.

Планова перевірка зафіксувала порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Матеріали перевірки було передано правоохоронним органам відповідно до вимог законодавства.

Згодом до порушень у сфері фінансового моніторингу додалися порушення вимог до корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, зафіксовані наприкінці 2025-го – на початку 2026 року. Ці порушення разом із результатами подальшого нагляду та співбесіди стали одним з елементів кваліфікаційного оцінювання Смілянського.

Можливе оскарження рішення щодо Смілянського не має зупиняти його виконання.

"На нашу думку, рішення не може бути зупинене. Очевидно, він має право захистити себе, і ми так само будемо це рішення захищати", – додав Олійник.

Як повідомлялося, 22 червня Нацбанк визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Упродовж п'яти робочих днів уповноважений орган "Укрпошти" має відсторонити його від керівництва, а протягом двох місяців – призначити нового керівника.

Теги: #нбу #фінпослуги #укрпошта

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