Свириденко обговорила з генсеком ОЕСР набуття Україною статусу кандидата на вступ до організації

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Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманном обговорила результати трьох оглядів ОЕСР щодо України у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя.

"Україна послідовно рухається до членства в ОЕСР як важливої складової євроінтеграції. Результати оглядів підтверджують готовність країни до наступного етапу – набуття статусу кандидата на вступ до Організації", – написала вона у телеграм.

Свириденко передала лист Кабінету міністрів України щодо поновлення запиту на членство в ОЕСР та розраховує на початок переговорного процесу "вже найближчим часом".

Як повідомлялось, Корманн заявив, що Україна уже вважається перспективним членом ОЕСР, але вступ потребуватиме важких структурних реформ.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026 році.