Кабмін додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони – Свириденко

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Кабінет міністрів додатково спрямував 220 млн грн на потреби Сил оборони, які були не використані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Як зазначила в телеграм-каналі голова уряду, 100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії України; 70 млн грн – Міністерству оборони України на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння; ⁠50 млн грн – на діяльність Головного управління розвідки МО.

"Фінансування оборони є безумовним пріоритетом. Тому кошти, зекономлені за іншими бюджетними програмами, у встановленому порядку спрямовуємо на зміцнення безпеки та обороноздатності України", – написала вона.