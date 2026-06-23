Інтерфакс-Україна
Економіка
17:01 23.06.2026

НБУ оштрафував "Укрпошту" на 2,5 млн грн за порушення на платіжному ринку

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НБУ оштрафував "Укрпошту" на 2,5 млн грн за порушення на платіжному ринку
Фото: Укрпошта

Національний банк України (НБУ) оштрафував АТ "Укрпошта" на 2,545 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг і захисту прав споживачів та виніс компанії письмове застереження.

Як повідомив регулятор у вівторок, відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури ухвалив 22 червня за підсумками планової перевірки "Укрпошти", проведеної в листопаді 2025-го – січні 2026 рр.

Штраф застосовано за порушення вимог закону "Про платіжні послуги", правил проведення касових і платіжних операцій, зберігання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, а також порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів.

"Укрпошта" має сплатити штраф протягом 14 календарних днів від дня доведення до її відома рішення Комітету.

Письмове застереження стосується, зокрема, порушень вимог до регулятивного капіталу, пруденційних нормативів, статистичної звітності, авторизації діяльності та системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

Компанія зобов’язана усунути виявлені порушення та вжити заходів для недопущення їх надалі до 30 вересня 2026 року.

Як повідомлялося, 22 червня Нацбанк визнав генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг. Упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган компанії має відсторонити його від керівництва, а протягом двох місяців – призначити нового керівника.

Раніше, у травні, регулятор оштрафував "Укрпошту" на 1,7 млн грн за неналежне функціонування системи корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Теги: #штраф #нбу #укрпошта

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