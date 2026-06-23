Бюджетна декларація на 2027-2029рр передбачає за одним із сценаріїв поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

Фото: https://www.president.gov.ua/

Бюджетна декларація на 2027-2029 рр. передбачає за одним із сценаріїв поступове скорочення видатків державного бюджету на безпеку і оборону з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року.

Згідно з постановою уряду №793 від 17 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2027-2029 рр., встановлено, що, згідно з таким сценарієм, обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2027 рік у сумі 2,757 трлн грн; на 2028 рік – 2,280 трлн грн; на 2029 рік – 1,692 трлн грн з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2027 року.

"У 2027 році враховано виклики щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу для відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. У показниках видатків передбачено зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету та спрямування його на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил", – йдеться у документі.

Зазначається, що обсяги видатків на сектор безпеки і оборони за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів, що входять до сектору безпеки і оборони, враховують видатки на виконання середньострокових зобов’язань за державними контрактами (договорами) щодо закупівлі озброєння, військової техніки, зброї і боєприпасів на 2027 рік у сумі 161,8 млрд грн, на 2028 рік – 14,1 млрд грн, на 2029 рік – 5,1 млрд грн.

Крім того, для забезпечення системного розвитку інноваційних рішень у секторі безпеки і оборони у 2027-2029 рр. передбачається продовження практики надання грантової підтримки розробникам оборонних технологій (Brave1), котрі буде відібрано за результатами конкурсів. Для фінансування такої підтримки передбачається збільшення статутного капіталу Фонду розвитку іновацій.

"У разі продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, посилення її інтенсивності сектор безпеки і оборони потребуватиме збільшення видатків з державного бюджету, а також посилення прямої військової допомоги з боку міжнародних партнерів та надання фінансової допомоги для нарощування оборонно-промислового комплексу (сценарій 2)", – йдеться в документі.

Так, на відміну від першого сценарію, видатки на сектор безпеки і оборони може бути збільшено на 400-500 млрд грн і в загальному обсязі орієнтовно вони становитимуть 3,2 трлн грн, або понад 28,2% ВВП.