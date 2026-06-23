Інтерфакс-Україна
Економіка
16:23 23.06.2026

Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 11,1 тис. грн в 2029р

2 хв читати
Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 11,1 тис. грн в 2029р
Фото: Unsplash

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки допускає зростання мінімальної заробітної плати до 11,1 тис. грн в 2029 році.

Згідно з постановою уряду №793 від 17 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, зазначається, що на 2027-2029 роки буде враховано такі прогнозні розміри мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2027 року в розмірі 9 546 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 10 377 грн; з 1 січня 2029 року в розмірі 11 114 грн.

Крім того, будуть враховуватися показники посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2027 року в розмірі 3 819 грн; з 1 січня 2028 року в розмірі 4 151 грн; з 1 січня 2029 року в розмірі 4 446 грн.

Водночас зазначається, що Верховна Рада України та Кабінет міністрів України будуть спрямовувати зусилля на вдосконалення умов оплати праці працівників бюджетної сфери, зокрема шляхом "відв’язки" розмірів посадових окладів від розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, у 2027-2029 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпів індексу споживчих цін для відповідного року, що становитиме з розрахунку на одну особу з 1 січня 2027 року – 3 559 грн; з 1 січня 2028 року – 3 876 грн; з 1 січня 2029 року 4 151 грн.

Теги: #зарплата #бюджетна_декларація #мінімальна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 23.06.2026
Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні – Бюджетна декларація

Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні – Бюджетна декларація

13:51 16.06.2026
Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

Уряд планує підвищити мінімальну зарплату майже на 29% упродовж наступних трьох років

13:04 16.06.2026
Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

Бюджетна декларація 2027-2029 побудована на зміні середньорічного курсу з 44,4 грн/$ у 2026р до 50,7 грн/$1 у 2029р

14:35 12.06.2026
Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

Зеленський анонсував збільшення виплат в армії, на першій лінії – в середньому 300 тис. грн

16:14 03.06.2026
Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

Норма про середню зарплату у 26 тис. грн для бронювання діє вже з червня – Мінекономіки

19:19 29.05.2026
Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

Бережна розраховує закласти в проєкт держбюджету-2027 підвищення зарплат працівників сфери культури

16:54 29.05.2026
Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

Середня зарплата в Україні у квітні виросла на 0,5% і становила 30,515 тис. грн – Держстат

16:36 23.05.2026
Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

10:59 01.07.2025
Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

Бюджетна декларація допускає зростання мінімальної зарплати до 10 тис. грн в 2028р.

10:45 01.07.2025
Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

ВАЖЛИВЕ

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

ОСТАННЄ

Мінекономіки припинило прийом заявок на гранти для вирощування малини через вичерпання ліміту площ

Імпорт е/е за тиждень зменшився на 23%, експорт зріс в 2,5 раза – DIXI Group

Частка перевірок імпорту алкоголю зросла з 5% до 50% більш як за місяць, бізнес занепокоєний посиленням контролю

Мінекономіки пропонує встановити середню норму споживання води для зрошення 3000 куб. м/га

НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

"ДТЕК Мережі" створили Офіс цифрової трансформації

"Укрпошта" вивчатиме рішення НБУ щодо відсторонення Смілянського, залучить зовнішніх юристів для захисту своїх інтересів

Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026р – Качка

Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА