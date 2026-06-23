Інтерфакс-Україна
Економіка
15:15 23.06.2026

Мінекономіки припинило прийом заявок на гранти для вирощування малини через вичерпання ліміту площ

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Мінекономіки припинило прийом заявок на гранти для вирощування малини через вичерпання ліміту площ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України з 22 червня припинило прийом заявок на отримання грантів на вирощування малини в межах державної програми підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства у зв’язку з вичерпанням передбаченого на 2022-2027 рр. ліміту площ насаджень цієї культури.

Згідно з оприлюдненим міністерством моніторингом погоджених проєктів, станом на 22 червня грантову підтримку для вирощування малини погоджено на площу 307,4 га за ліміту в 300 га.

У 2026 році вже ухвалено вісім рішень про надання грантів на закладання малинників загальною площею близько 88 га.

У Мінекономіки зазначили, що прийом заявок на гранти для вирощування інших плодово-ягідних культур і винограду продовжується.

Зокрема, найбільший резерв для нових заявок наразі зберігається за аґрусом, порічкою, ожиною, сливою та черешнею. За даними Мінекономіки, із запланованих 75 га під аґрус і порічку не погоджено жодного проєкту, під ожину використано лише 3,1 га із 75 га, під сливу – 5,4 га із 300 га, а під черешню – 14,8 га із 300 га.

Теги: #малина #мінекономіки

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