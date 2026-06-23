Інтерфакс-Україна
Економіка
15:04 23.06.2026

Імпорт е/е за тиждень зменшився на 23%, експорт зріс в 2,5 раза – DIXI Group

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Імпорт е/е за тиждень зменшився на 23%, експорт зріс в 2,5 раза – DIXI Group

У період 15-21 червня імпорт електроенергії в Україну зменшився на 23% порівняно з попереднім тижнем і становив 77,4 тис. МВт*год, водночас експорт зріс у 2,5 раза – до 43,9 тис. МВт*год, що є максимальним тижневим показником з жовтня 2025 року.

"Сонячна погода та комфортні температури підвищили виробіток побутових СЕС і знизили навантаження на мережу. Додатково після виходу з ремонту одного з атомних енергоблоків покращився баланс в енергосистемі", – зазначили в аналітичному центрі DIXI Group з посиланням на дані Energy Map у вівторок.

За даними Energy Map, найбільшу частку у структурі імпорту на минулому тижні забезпечила Угорщина – 33,4 тис. МВт*год, або 43%.

На Словаччину припадало 18,6 тис. МВт*год (24%), Румунію – 16,8 тис. МВт*год (22%), Польщу – 8 тис. МВт*год (10%) і Молдову – 0,6 тис. МВт*год (1%).

Порівняно з попереднім тижнем закупівлі електроенергії скоротилися за більшістю напрямків на 13-33%. Винятком стала Молдова, звідки імпорт зріс.

Своєю чергою у структурі експорту доля Угорщини становила 26 тис. МВт*год (59%), Молдови – 12 тис. МВт*год (27%), Румунії – 5,7 тис. МВт*год (13%), і Словаччини – 0,2 тис. МВт*год (1%).

Найбільше зростання зафіксовано за напрямками до Словаччини, Молдови й Угорщини. Водночас постачання до Румунії скоротилися на 12%. Експорт до Польщі залишався відсутнім.

"Попри зростання експорту, Україна зберігає статус нетто-імпортера – імпорт перевищив експорт у 1,8 раза за підсумками тижня", – підсумували в DIXI Group.

Як повідомлялося, Україна у травні 2026 року скоротила імпорт електроенергії на 29% порівняно з квітнем – до 398 тис. МВт*год, знизивши обсяги імпорту третій місяць поспіль. Водночас експорт зріс у 2,8 раза – до 94,1 тис. МВт*год.

Теги: #dixi_group #імпорт #електроенергія #енергетика

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