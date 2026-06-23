Інтерфакс-Україна
Економіка
14:20 23.06.2026

Мінекономіки пропонує встановити середню норму споживання води для зрошення 3000 куб. м/га

1 хв читати
Мінекономіки пропонує встановити середню норму споживання води для зрошення 3000 куб. м/га

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило проєкт наказу, яким пропонується затвердити середню норму споживання води для потреб зрошення на рівні 3000 куб. м на гектар.

У міністерстві пояснили, що фактичні норми споживання води для зрошення в Україні суттєво різняться залежно від регіону, кліматичних умов, культур та способів поливу і можуть становити від 1500 до понад 6000 куб. м/га за сезон.

Запропонований показник у 3000 куб. м/га, за оцінкою міністерства, відповідає середнім значенням водопотреби основних зрошуваних культур у степовій зоні та є близьким до розрахункового показника для Одеської області за підсумками 2025 року, який становив 3576 куб. м/га.

Проєкт наказу розроблено на виконання закону про вдосконалення управління меліоративними системами, ухваленого у лютому 2026 року, який уповноважив міністерство визначити середню норму споживання води для зрошення.

Теги: #зрошення #вода #мінекономіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:16 23.06.2026
Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

Мінекономіки презентувало стратегію розвитку молочної галузі до 2035р із подвоєнням експорту

19:30 18.06.2026
Як змінилися кулери для води за останні роки та чому попит на них продовжує зростати

Як змінилися кулери для води за останні роки та чому попит на них продовжує зростати

14:41 18.06.2026
Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

Віцепрем'єр Кулеба повідомив про відкриття нової станції попередньої очистки на миколаївському водогоні

11:45 17.06.2026
Свириденко доручила підготувати рішення щодо кредитування бізнесу в прифронтових регіонах і підтримки "Нафтогазу"

Свириденко доручила підготувати рішення щодо кредитування бізнесу в прифронтових регіонах і підтримки "Нафтогазу"

11:07 16.06.2026
Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків

Мінекономіки 19 червня проведе онлайн-захід про доступне для бізнесу страхування воєнних ризиків

16:50 14.06.2026
Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні на 4,4%, але олійних засіяно менше на 7,6%

Посіви ярих зернових цього року перевищили минулорічні на 4,4%, але олійних засіяно менше на 7,6%

16:43 08.06.2026
Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

Мінекономіки припускає повернення 2 млн українців у перші два роки після війни – міністр

15:22 08.06.2026
Мінекономіки запустило 2 інструменти в рамках бета-тесту цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" на платформі "Дія"

Мінекономіки запустило 2 інструменти в рамках бета-тесту цифрової екосистеми ринку праці "Обрій" на платформі "Дія"

13:56 05.06.2026
Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

Мінекономіки прогнозує врожай та експорт зернових та олійних на рівні приблизно минулого року

10:53 05.06.2026
Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

Мінекономіки підготувало перший драфт проєкту закону про альтернативну службу – голова ДЕСС Єленський

ВАЖЛИВЕ

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Світовий банк схвалив Першу програму політики розвитку DPO для України на $3,39 млрд

Обшуки щодо Ocean Plaza загрожують продажу ОПЗ, "Оріани", Одеської кіностудії, "ХарківЕнергозбуту" й "Індару" - очільник ФДМУ

Нацбанк України очікувано зберіг облікову ставку 15%

Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р

ОСТАННЄ

НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

"ДТЕК Мережі" створили Офіс цифрової трансформації

"Укрпошта" вивчатиме рішення НБУ щодо відсторонення Смілянського, залучить зовнішніх юристів для захисту своїх інтересів

Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026р – Качка

Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

НБУ зобов'язав "Укрпошту" відсторонити Смілянського та призначити нового гендиректора

Майже 5 тис українців отримали мікроґрант за програмою "Власна справа" з початку року – ДЦЗ

Негода знеструмила понад 160 н.п. у чотирьох областях, споживання е/е внаслідок спеки зростає – "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА