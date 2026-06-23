Мінекономіки пропонує встановити середню норму споживання води для зрошення 3000 куб. м/га

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оприлюднило проєкт наказу, яким пропонується затвердити середню норму споживання води для потреб зрошення на рівні 3000 куб. м на гектар.

У міністерстві пояснили, що фактичні норми споживання води для зрошення в Україні суттєво різняться залежно від регіону, кліматичних умов, культур та способів поливу і можуть становити від 1500 до понад 6000 куб. м/га за сезон.

Запропонований показник у 3000 куб. м/га, за оцінкою міністерства, відповідає середнім значенням водопотреби основних зрошуваних культур у степовій зоні та є близьким до розрахункового показника для Одеської області за підсумками 2025 року, який становив 3576 куб. м/га.

Проєкт наказу розроблено на виконання закону про вдосконалення управління меліоративними системами, ухваленого у лютому 2026 року, який уповноважив міністерство визначити середню норму споживання води для зрошення.