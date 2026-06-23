Інтерфакс-Україна
Економіка
14:11 23.06.2026

НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

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НКРЕКП створила передумови для залучення "Укренерго" EUR90 млн кредиту ЄБРР для посилення стійкості енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), ухвалила рішення, яке створює правові передумови для залучення НЕК "Укренерго" EUR 90 млн кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під державні гарантії для реалізації проєкту "Підтримка стійкості Укренерго (розширення Північного регіону)".

Рішення регулятора закріплено постановою "Про підписання Договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за Договором гарантії (Проєкт "Підтримка стійкості Укренерго (розширення Північного регіону)") між Україною та ЄБРР", прийнятою на засіданні у вівторок.

Як пояснили в комісії, відповідну постанову прийнято за зверненням "Укренерго". Документом схвалено Договір про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань за договором гарантії, а також уповноважено голову НКРЕКП на його підписання від імені комісії.

"Укладення зазначеного договору є однією з необхідних умов для укладення кредитної угоди між "Укренерго" та ЄБРР", – зазначили в комісії.

Залучені кошти планується спрямувати на реалізацію заходів із підвищення надійності та стійкості магістральної електричної мережі, зокрема реконструкцію та будівництво об’єктів системи передачі, у тому числі підстанцій напругою 330 кВ.

Окрім того, у межах реалізації проєкту опрацьовується можливість залучення грантового фінансування для придбання резервного обладнання та збільшення пропускної спроможності наявних міждержавних інтерконекторів.

Реалізація проєкту сприятиме підвищенню надійності функціонування системи передачі електричної енергії, зміцненню енергетичної безпеки України та подальшій інтеграції української енергосистеми до європейської енергетичної мережі, підсумували в комісії.

Теги: #єбрр #нкрекп #укренерго

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