"ДТЕК Мережі" створили Офіс цифрової трансформації, що консультує операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК щодо розвитку AI-напряму та цифрових сервісів для клієнтів.

"ОСР "ДТЕК Мережі" вже розпочали пілотування перших рішень на базі штучного інтелекту", – повідомили в операційному холдингу у вівторок.

Офіс цифрової трансформації є дорадчим органом та допомагає ОСР "ДТЕК Мережі"розроблятиінноваційні проєкти, впроваджувати AI-рішення та масштабувати успішні цифрові продукти й сервіси. Наразі ОСР вже працюють над кількома напрямами використання штучного інтелекту: AI Assistant (AI-асистент), AI Recognition (AI-розпізнавання) та AI Prediction (AI-прогнозування).

"ОСР вже мають значний портфель цифрових проєктів і ми бачимо великий потенціал використання штучного інтелекту", – зазначив директор зі взаємодії з клієнтами "ДТЕК Мережі" Руслан Волинець.

За його словами, створення Офісу цифрової трансформації дозволить швидше впроваджувати інновації, забезпечувати їхню взаємодію між собою та масштабувати найкращі рішення.

Серед перших проєктів – AI Voice Bot, завдяки якому клієнти зможуть передавати покази лічильника та отримувати найактуальнішу інформацію про відключення електроенергії без залучення оператора контакт-центру. В компанії уже готують проєкт до пілотного запуску та планують протестувати до кінця 2026 року. Також АІ-асистент має об'єднати інформацію з ІТ-систем, баз знань та інструкцій в одному інтерфейсі, щоб фахівці могли швидше надавати змістовні консультації для клієнтів.

"Паралельно ОСР розробляють AI-рішення для автоматичного розпізнавання показів лічильників за фотографіями. Це дозволить клієнтам швидко й безпомилково передавати дані через цифрові канали, а фахівцям – отримувати верифіковану інформацію для розрахунків", – повідомили в "ДТЕК Мережі".

Ще один перспективний напрям на стадії вивчення – використання AI та технологій machine learning для прогнозування та аналітики в енергетичній сфері, зокрема для підвищення ефективності операційних процесів.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.