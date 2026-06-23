"Укрпошта" вивчатиме рішення НБУ щодо відсторонення Смілянського, залучить зовнішніх юристів для захисту своїх інтересів

Юридична команда АТ "Укрпошта" вивчатиме документи Національного банку України (НБУ) щодо визнання генерального директора компанії Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг, та залучатиме зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та її керівника.

"Наша юридична команда буде вивчати документи та приймати рішення щодо подальших дій. У тому числі будемо залучати зовнішніх юристів для захисту інтересів компанії та мене як її керівника", – написав Смілянський в Телеграм у вівторок.

Він зазначив, що акціонер або наглядова рада компанії за будь-яких обставин мають право призначати та звільняти керівника.

"Звісно, зміна керівника та її вплив також прописані в наших міжнародних угодах, у тому числі кредитних, на десятки мільйонів євро з ЄБРР. Тож із ними ми також відповідним чином прокомунікуємо ситуацію. Як і з МВФ", – додав гендиректор компанії.

В "Укрпошті" наголосили, що продовжуватимуть здійснювати роботу без жодних змін, поки компанія працюватиме над наступними кроками.

Як повідомлялось в НБУ, "Укрпошта" має відсторонити Смілянського від керівництва протягом п'яти робочих днів.

Також упродовж двох місяців уповноважений орган "Укрпошти" має призначити нового керівника, який відповідатиме встановленим вимогам професійної придатності.

У повідомленні Нацбанку зазначалось, за підсумками співбесіди та аналізу матеріалів кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку, що Смілянський не має достатніх знань законодавства, розуміння його вимог і досвіду їх належного застосування, необхідних для керівника надавача фінансових платіжних послуг.

В лютому 2024 року НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,39 млн грн за неналежну організацію фінансового моніторингу. У березні 2026 року компанія отримала штраф 255 тис. грн за несвоєчасне надання регулятору запитуваних інформації та документів, у травні – 1,7 млн грн за недоліки в корпоративному управлінні, внутрішньому контролі та управлінні ризиками.

Останній штраф у розмірі 2,54 млн грн. НБУ наклав у червні 2026 року за порушення під час проведення платіжних операцій, еквайрингу та роботи з інформацією, що становить таємницю надавача платіжних послуг, одночасно винісши компанії письмове застереження.

Як повідомлялося, "Укрпошта" за січень-березень 2026 року отримала чистий збиток 204,8 млн грн, що на 1,1 млн грн, або на 0,5%, більше, ніж за аналогічний період 2025 року, тоді як її виручка скоротилася на 0,1% – до 3,34 млрд грн.

Власний капітал компанії у першому кварталі скоротився з 2,208 млрд грн до 2,003 млрд грн.

Джерело: https://t.me/igorsmelyansky/4989