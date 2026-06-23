Інтерфакс-Україна
Економіка
13:06 23.06.2026

Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026р – Качка

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Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026р – Качка
Фото: Єгор Шуміхін

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляє, що Україна очікує стати кандидатом в члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в 2026 році.

"Для України членство в ОЕСР є надзвичайно важливим… Для нас важливо, що ми з 2022 року реалізуємо документ під назвою "Програма для України", індивідуальну програму, яка готує нас до вступу в Європейський Союз. І за цей час ми приєдналися до понад 50 правових інструментів в ОСР. Це дуже важлива історія. І також пройшли оцінку в багатьох сферах. Сьогодні нам презентували ще три оцінки", – сказав Качка на спільній пресконференції з генсекретарем ОЕСР Матіасом Корманом у вівторок в Києві.

Зокрема, було презентовано огляди ОЕСР політик у сфері інфраструктури України, державного управління та системи правосуддя України.

За словами Качки, сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко передасть генеральному секретарю оновлений лист щодо запиту України про набуття членства в Організації.

"Це означатиме наше очікування, що цього року держава члени ОЕСР приймуть рішення про надання документу, який стримує нас до вступу в цю організацію", – додав він.

Він зазначив, що "Програма для України", яка є зараз, дуже добре допомогла розширити участь в правових інструментах ОЕСР.

"Ми очікуємо цього року, і власне оновлений лист дасть поштовх для дискусії між державами-членами ОЕСР щодо прийняття рішення про надання статусу кандидата і почати роботу над дорожньою картою вступу України в ЄС. Це повний аналог кластерних бенчмарок. Ми дуже сподіваємося, що цього року це рішення буде прийнято", – заявив віцепрем'єр.

За його словами, держави-члени ОЕСР підтримують цю амбіцію, відповідно, Україна можемо швидко рухатись.

ОЕСР —міжнародна організація, що об'єднує 38 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян і високим індексом людського розвитку та розглядаються як розвинені.

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 році шляхом підписання КМУ та ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та пільг, які надаються ОЕСР на території України. Угоду було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року.

На сьогодні співробітництво між Україною та ОЕСР здійснюється відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва від жовтня 2014 року.

Як повідомлялося, в березні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про прагнення України вже у 2026 році отримати статус кандидата ОЕСР.

У середині грудня 2025 року Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР.

Теги: #качка #оеср #корман

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