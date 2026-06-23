Інтерфакс-Україна
Економіка
12:53 23.06.2026

Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

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Економіка України зростає третій місяць поспіль, у травні на 0,9% – ІЕД

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у травні 2026 року склало 0,9% порівняно з травнем 2025 року, що вказує на позитивну динаміку третій місяць поспіль, свідчать дані Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з опублікованим Місячним економічним моніторингом на сайті інституту, оцінка зростання ВВП за квітень переглянута в бік зменшення і складає 0,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оцінка за березень лишилась цього разу без змін, зростання ВВП у цьому місяці склало 0,8% проти березня-2025. За лютий поточного року ВВП скоротився на 0,6% проти лютого-2025, а за січень скорочення економіки оцінюється на рівні 1% порівняно з січнем-2025.

В ІЕД повідомили, що у травні Україна імпортувала 398 тис. МВт-год, що на 29% менше ніж у квітні. Експорт електроенергії збільшився у 2,8 раза порівняно з квітнем – до 94 тис. МВт-год.

Зазначається, що кращий доступ до електроенергії підтримав розвиток переробної промисловості. В інституті оцінюють зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості на 2% порівняно з травнем-2025.

Водночас добувна промисловість зросла на 6% (порівняно з аналогічним періодом минулого року), оскільки видобуток газу зростав надалі, незважаючи на руйнування видобутку російськими дронами та ракетами. Виробництво електроенергії та розподіл газу, за оцінкою ІЕД, скоротилися на 6,5% порівняно з травнем-2025. Станом на 11 червня в підземних сховищах газу України зберігалося 6,95 млрд м³ природного газу (+18% порівняно з попереднім місяцем), сховища заповнені на 22,8%.

Зростання реальної ВДВ у торгівлі оцінюється на рівні 4,8% порівняно з травнем-2025, що відображає збільшення попиту.

Падіння реальної ВДВ у транспорті сповільнилося до 4,2% з низької бази минулого року, а ВДВ у будівництві зросло приблизно на 5% порівняно з травнем-2025.

Щодо морських портів, то за січень-травень 2026 року ними оброблено 35 млн тон вантажів, а залізницею перевезено 3,12 млн т зернових, що на 5,8% більше порівняно з квітнем і є максимальним місячним показником від початку поточного року.

Як повідомлялося, Кабмін знизив прогноз зростання ВВП на 2026р: прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що очікує зростання реального ВВП на рівні 2%, тоді як Бюджетна декларація базується на нижчій оцінці – 1,6%. Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, передбачає зростання на 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" про його перегляд у бік зменшення, але не назвав нового показника.

Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%, але залишив його на наступний рік на рівні 2,8%, а в 2028 році очікує його прискорення до 3,7%.

МВФ погіршив прогноз зростання української економіки за результатами цього року до 1,0-1,6%, тоді як у квітневому World Economic Outlook (WEO) він оцінював його у 2%, а під час затвердження нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF наприкінці лютого – в діапазоні 1,8-2,5%.

ЄБРР у свою чергу погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році з 2,5% до 2,2%, а Світовий банк – до 1,2%.

Інвестгрупа ICU погіршила прогноз зростання реального ВВП України у 2026р до рівня менше ніж 1% (очікується 0,8%) порівняно з попередньою оцінкою у грудні на рівні 1,2%.

 

Теги: #іед #економіка #зростання

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