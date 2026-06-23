Інтерфакс-Україна
Економіка
11:46 23.06.2026

ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

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ЄБРР надасть Києву до EUR150 млн кредиту на модернізацію метрополітену

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надання кредиту на суму до EUR150 млн на модернізацію київського метрополітену, повідомляється на сайті фінустанови.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийнято радою директорів банку 17 червня.

Як повідомлялось, підписану угоду про підготовку кредитного фінансування на суму до EUR150 млн на модернізацію київського метрополітену Київ та ЄБРР презентували на Ukraine Recovery Conference в Римі в червні 2025 року.

Тоді мер столиці Віталій Кличко зазначив, що таким чином заплановано переформатування діючої на той час угоди з ЄБРР на суму EUR50 млн.

Київ вперше оголошував тендер на закупівлю 50 вагонів метрополітену за кредитні кошти ЄБРР ще у 2023 році, його виграв Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ), який запропонував 10 поїздів за EUR79,2 млн (з ПДВ), щ обуло на 37% дешевше, ніж пропозиція другого учасника – чеської Skoda.

Згодом тендер було відмінено і повторно оголошено у березні 2025 року, але наразі про його результати невідомо.

Київрада 19 червня 2026 року схвалила взяття кредиту ЄБРР в розмірі до EUR150 млн на придбання вагонів метрополітену.

 

Теги: #київ #єбрр #метрополітен

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