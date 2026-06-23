Держцентр зайнятості організував профнавчання 27 тис безробітних у 2026р

Фото: ДЦЗ

Для подолання дисбалансу на ринку праці Державний центр зайнятості (ДЦЗ) з початку 2026 року організував професійне навчання для 33 тис громадян, 27 тис серед них – безробітні, повідомив заступник директора ДЦЗ Станіслав Павленко в ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

"Навчання організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, і у цьому році його пройшли 27 тис безробітних", – підкреслив він.

За словами Павленко, зараз у системі ДЦЗ діють 8 центрів професійно-технічної освіти у Дніпропетровській, Одеській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Заклади здійснюють навчання дорослого населення за 100 ліцензованими робітничими професіями та понад 450 освітніми програмами підвищення кваліфікації.

Після успішного завершення навчання слухачам видається документ державного зразку про присвоєння відповідної кваліфікації.

Павленко підкреслив актуальність профнавчання: "Наразі на "Єдиному порталі вакансій" щодня розміщується близько 235 тис. вакансій. Одночасно, за сприяння ДЦЗ роботу шукають 145 тис осіб. Таким чином, дефіцит кадрів складає 90 тис осіб".

За його словами, найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників, "зокрема за такими професіями як: вантажник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-сантехнік, монтер колії, електрогазозварник, водій навантажувача, токар, машиніст екскаватора, електрик дільниці, оператор верстатів з програмним керуванням тощо".

Також спостерігається значний дефіцит лікарів різної спеціалізації: сімейний лікар, лікар-терапевт, лікар-невропатолог, фармацевт.